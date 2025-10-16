Rusija je v zadnjih dneh okrepila zračno ofenzivo na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Za razliko od napadov v prejšnjih letih ruske zračne sile tokrat uporabljajo več dronov in manj raket. Rezultat napadov, ki postajajo vse bolj uničujoči, je uničenje več deset elektroenergetskih objektov in težave z dobavo elektrike, vode in ogrevanja za več milijonov ljudi. Ruske sile še naprej napredujejo v Donbasu in harkovski regiji.

Ukrajina je včeraj uvedla izredne prekinitve oskrbe z električno energijo v skoraj vseh regijah. Nacionalni operater Ukrenergo je sporočil, da so bili daljnovodi in transformatorske postaje poškodovani ter da so za stabilizacijo sistema potrebne omejitve porabe. DTEK, največji zasebni proizvajalec in distributer, je sporočil, da je v samo nekaj dneh obnovil oskrbo z električno energijo za skoraj dva milijona odjemalcev, večinoma v regijah Kijev, Odesa in Dnipropetrovsk. V prestolnici so izpadi električne energije povzročili tudi padec tlaka vode, medtem ko je del podzemne železnice deloval na rezervno napajanje. V več regijah, vključno s Sumsko in Čerkasko regijo, so oblasti uvedle izmenične izklope električne energije in pozvale državljane k varčevanju z energijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija uporablja mraz kot orožje. "Na bojišču nimajo kaj pokazati, zato poskušajo uničiti naš energetski sektor. Njihov cilj je zasejati kaos in strah pred zimo," je dejal. Dodal je, da so ruske sile v samo nekaj dneh izstrelile več kot 150 brezpilotnih letalnikov in na desetine raket, katerih cilj so bile elektrarne, transformatorske postaje in plinski terminali. Minister za energijo German Galuščenko je dejal, da so napadi ta teden prizadeli tudi objekte državnega podjetja Naftogaz in več termoelektrarn v osrednji Ukrajini. "Njihov cilj je izčrpati naše zaloge plina in nas prisiliti k uvozu sredi zime," je dejal. Po ocenah nekaterih vojaških in energetskih analitikov, Rusija ponavlja taktiko, ki jo je uporabljala pretekle zime – sistematično napada elektroenergetske in plinske objekte, da bi zmanjšala odpornost Ukrajine in oslabila moralo prebivalstva, piše Reuters. Cilj ni takojšnja prekinitev oskrbe z električno energijo, temveč dolgotrajno izčrpavanje z nenehnimi popravili, preobremenitvami in pomanjkanjem delov.

Ruska zimska zračna ofenziva FOTO: X icon-expand

Pri napadih ruske sile s številom dronov in raket poskušajo zasititi ukrajinsko protizračno obrambo. Pred dnevi je časnik Financial Times poročal, da je učinkovitost ukrajinske protizračne obrambe proti balističnim raketam padla z 42 na vsega 6 odstotkov. Razlog naj bi bile tehnološke posodobitve v ruskih raketah, ki se sedaj lažje izmuznejo ameriškim sistemom Patriot. Poleg elektrarn so bili v zadnjih tednih prizadeti tudi plinski terminali in skladišča v harkovski in poltavski regiji. Ukrajinske oblasti so opozorile, da bi škoda lahko vplivala na stabilnost ogrevanja v prihodnjih mesecih. Vlada je napovedala povečanje uvoza energije in pogajanja o dodatnih količinah utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in opreme za kompresorske postaje.

Ukrajina odgovarja z napadi na ruske rafinerije

Hkrati Ukrajina nadaljuje napade z brezpilotnimi letali dolgega dosega na ruske rafinerije in skladišča goriva. Ti napadi so po zahodnih ocenah začasno onemogočili približno 40 odstotkov ruskih zmogljivosti za rafiniranje nafte in povzročili pomanjkanje goriva v nekaterih delih države. "Če želijo, da zmrznemo, jim bomo ugasnili luči," je za Reuters povedal ukrajinski uradnik.

Ruske vojska v Pokrovsku, Mirnogradu in Kupjansku

Medtem se na vzhodu Ukrajine še naprej odvijajo srditi boji. V Donbasu so ruske sile z juga in zahoda vstopile v strateško pomembni Pokrovsk, kjer se odvijajo poulični boji. Prav tako so z vzhoda vstopile v predmestje Mirnograda, ki se nahaja le streljaj od Pokrovska. Obroč okrog obeh mest se počasi oža, glavne oskrbovalne poti v mestih pa so pod silovitim ruskim obstreljevanjem. Ukrajinski branilci poročajo, da so preprečili nekaj mehaniziranih napadov na bokih Pokrovska in Rusom povzročili velike izgube.

