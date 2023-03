Rusija uvedla postopek proti znanemu nevladniku zaradi 'diskreditacije vojske'

V sporočilu, objavljenem na aplikaciji Telegram, je Memorial sporočil, da oblasti Olega Orlova preganjajo zaradi "dejavnosti, katerih cilj je diskreditacija" ruskih oboroženih sil, pri čemer se opirajo na določilo kazenskega zakonika, ki se uporablja proti kritikom vojne v Ukrajini.

Organizacija je to sporočila potem, ko so ruski varnostni uslužbenci danes izvedli preiskave na domovih več zaposlenih v organizaciji Memorial, med njimi na domu 69-letnega Orlova in predsedujočega organizacije Jana Račinskega.

Oblasti so ukrepale po odprtju primera proti Memorialu v začetku meseca v zvezi z obtožbami o domnevni rehabilitaciji nacizma. Članom Memoriala so očitali, da so na seznam žrtev političnega terorja in represij uvrstili nacistične kolaborante iz druge svetovne vojne, je sporočila organizacija. Kot so dodali gre zgolj za "tri imena, ki so se tam znašla po naključju na več kot trimilijonskem seznamu".

Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zahod, da poskuša v Rusiji spodbuditi notranji razdor z uporabo "pete kolone podležev in izdajalcev".

Zarad diskreditacije obroženih sil so bili obtoženi tudi nekateri drugi. Oblasti vodijo postopke proti opozicijskemu politiku Ilji Jašinu, moskovskemu svetniku Alekseju Gorinovu in županu Jekaterinburga Jevgeniju Roizmanu. Slednji je bil zaprt za 14 dni, ker je na družbenih omrežjih objavljal "ekstremistične simbole", kar pa sam zanika.

Memorial, ki so ga oblasti razpustile decembra 2021, le nekaj mesecev pred začetkom invazije na Ukrajino, se je znotraj civilne družbe uveljavil z ohranjanjem spomina na žrtve komunistične represije in kampanjami proti kršitvam pravic ruskega predsednika.

V minulih desetletjih je med drugim uspel zbrati obsežen arhiv zločinov iz časov nekdanje Sovjetske zveze, še posebej iz t. i. gulagov, predvsem pa se je boril proti kršitvam človekovih pravic v Rusiji. Ves čas je dopolnjeval tudi seznam političnih zapornikov.

Manj kot leto dni po tem, ko so Memorial razpustili, je organizacija prejela Nobelovo nagrado za mir skupaj z beloruskim aktivistom Alesom Bjaljackim in ukrajinskim Centrom za državljanske svoboščine.