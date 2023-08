Rusija uvedla sankcije proti tožilcu, ki je izdal nalog za aretacijo Putina

Kot je pojasnilo rusko zunanje ministrstvo, je na seznam sankcij dodalo skupno 54 britanskih državljanov. Med njimi sta tudi ministrica za šport Lucy Fraser, ki si po navedbah Moskve "aktivno prizadeva za mednarodno športno izolacijo Rusije", in namestnica britanskega obrambnega ministra Annabel Goldie, ki je "odgovorna za dobavo orožja Ukrajini".

Sankcionirani so tudi nekateri britanski novinarji medijev BBC, The Guardian in Daily Telegraph, ki jih Rusija obtožuje, da so vpleteni v širjenje lažnih informacij ter podpiranja ukrajinske propagande. Prav tako je ministrstvo obsodilo neomajno vojaško podporo Londona Kijevu in "agresivno izvajanje sovražne protiruske politike".

Moskva je medtem Khana že maja uvrstila na seznam iskanih oseb, potem ko je ta 17. marca izdal nalog za aretacijo Vladimirja Putina zaradi domnevnih vojnih zločinov med rusko invazijo v Ukrajini. ICC namreč sumi, daj je Putin odgovoren za nezakonite deportacije več tisoč ukrajinskih otrok z okupiranih območij.

Sodišče je takrat nalog za aretacijo zaradi istih zločinov izdalo tudi za rusko komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo. Moskva je obtožbe zanikala, v odzivu pa poudarila, da nalog nima nikakršnega pomena in da je pravno neveljaven, saj Rusija ne priznava pristojnosti ICC.

ICC sicer ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča.