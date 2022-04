Rusija v iskanje razbitin Moskve s 110 let staro vojno ladjo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Star gospod gre v banko po svojo pokojnino, vendar pozabi osebno izkaznico. Da bi dokazal, da je upokojen, si odpne srajco in pokaže svoje sive kocine. Ko pa pride domov, ga žena vpraša: "Si šel po pokojnino in spet pozabil osebno izkaznico?"

Mož prizna svojo napako, vendar obenem pove, na kak način je dokazal svojo upokojenost in vseeno dobil denar. Žena pa se odreže: "Škoda, da nisi odprl še zadrge na hlačah, potem bi dobil še invalidnino."