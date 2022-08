Rusija v Kaliningradu namestila letala s hipersoničnimi raketami

"Danes so bila tri letala MiG-31 s hipersoničnimi raketami Kinžal premeščena na letališče Čkalovsk v regiji Kaliningrad," je v izjavi sporočilo rusko obrambno ministrstvo in navedlo, da bodo letala opravljala "neprekinjeno bojno službo".

Ruski predsednik Vladimir Putin je rakete Kinžal predstavil že leta 2018 in jih označil za "idealno orožje". Dosežejo namreč lahko desetkratno hitrost zvoka, zaradi česar jih protiraketna obramba izredno težko prestreže.

Eksklava Kaliningrad, ki se nahaja med članicama EU in Nata Litvo in Poljsko, nima kopenske meje z Rusijo. Obe državi nasprotujeta ruski agresiji v Ukrajini, Litva pa je sredi junija blokirala prevoz ruskega blaga v Kaliningrad, za katerega prav tako veljajo sankcije EU.

Po protestih in grožnjah iz Moskve je Evropska komisija objavila nove smernice za tranzitni promet do Kaliningrada, ki določajo, da lahko Rusija po železnici tja brez večjih omejitev pripelje civilno blago. Tranzit vojaškega blaga ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, za katere veljajo sankcije, pa je prepovedan.