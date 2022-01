Rusija v pogovorih z ZDA ni pripravljena na 'koncesije' glede Ukrajine

V ponedeljek naj bi se sicer v Ženevi sestali predstavniki ZDA in Rusije, da bi se pogovorili o zmanjšanju napetosti med stranema, zlasti zaradi kopičenja ruskih sil na meji z Ukrajino, kar bi bile glede na obtožbe EU in ZDA priprave na invazijo na to državo.

"Ne bomo pristali na nobene koncesije. To je popolnoma izključeno, " je dejal namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov . " Razočarani smo nad signali, ki v zadnjih nekaj dneh prihajajo iz Washingtona in tudi Bruslja ," je dodal v izjavi za ruske medije. Rusija rabi garancije zveze Nato, da se ne bo dodatno širila, je še dodal.

Kot je v soboto sporočil neimenovani visoki predstavnik iz Bele Hiše, so ZDA pripravljene govoriti o raketnih sistemih in vojaških vajah. Morda bo do prvega stika prišlo že danes. "Obstajajo področja, kjer bi morda lahko dosegli kak napredek," če bodo obljube vzajemne, je nakazal omenjeni predstavnik. "Rusija pravi, da se počuti ogroženo zaradi morebitne namestitve ofenzivnih raketnih sistemov v Ukrajini. ZDA nima nobenega takšnega namena. Tako da je to eno od področij, kjer bi lahko dosegli dogovor, če bo Rusija pripravljena sprejeti vzajemne zaveze," je pojasnil.

Moskva je izrazila tudi interes za pogovore o prihodnosti določenih raketnih sistemov v Evropi v skladu s pogodbo o raketah srednjega dosega (INF), in ZDA so se pripravljene pogovarjati o tem. Prav tako se želijo pogovarjati o velikosti in razsežnostih vojaških vaj, ki jih izvajajo Rusija, ZDA in Nato, je še pojasnil omenjeni predstavnik iz Bele hiše.

V Washingtonu upajo, da se bodo pogovori v Ženevi začeli v dobri veri. "Začetne pogovore" pa nameravajo imeti že v nedeljo zvečer, preden se bodo v ponedeljek sestali na glavnih pogovorih, je še povedal omenjeni predstavnik. Pogovori v Ženevi naj bi bili sicer namenjeni predvsem ugotavljanju možnosti in zagotovo ne bodo vodili do nekih trdnejših obljub, je dodal.

Tudi Rjabkov je dodal, da so njihova pričakovanja glede ponedeljkovih pogovorov "realistična". "Glede na signale, ki smo jih dobili iz Washingtona in Bruslja v zadnjih dneh, bi bilo naivno, če bi pričakovali napredek, kaj šele hiter napredek," je dejal.