Rusija v soboto ustavlja dobavo elektrike Finski

"Prisiljeni smo ustaviti uvoz elektrike od 14. maja," so zapisali pri RAO Nordic. Pri podružnici so še dodali, da so to odločitev sprejeli zaradi težav pri prejemanju plačil za uvoženo elektriko iz Rusije.

Pri Fingrid so v izjavi za javnost zapisali, da bodo nadomestili izpad ruskih dobav elektrike s povečanim uvozom iz Švedske in Norveške ter z večjo samozadostnostjo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer danes zanikal četrtkovo poročanje nekaterih finskih medijev, da naj bi rusko energetsko podjetje Gazprom v odziv na finsko približevanje Natu ustavilo dobavo plina tej nordijski državi. "Gazprom dobavlja plin več porabnikom v Evropi, vključno z državami članicami Nata," je dejal Peskov in poročanja finskih medijev označil za "časopisno raco".

Finski predsednik Sauli Niinistö in premierka Sanna Marin sta v četrtek podprla članstvo Finske v zvezi Nato ter se v skupni izjavi zavzela, da mora Finska čim prej zaprositi za članstvo v zavezništvu. Uradno odločitev o tem naj bi Finska objavila v nedeljo.