Rusija vložila veto na razglasitev podnebnih sprememb za varnostno grožnjo

Stališče Indije je bilo, da so podnebne spremembe vprašanje, ki je povezano z gospodarskim razvojem, ne pa z mednarodno varnostjo. Glas Indije ni bil tako pomemben kot glas Rusije, ki ima pravico do veta.

Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield je dejala, da je podnebna kriza zagotovo tudi varnostna kriza, zato ni opravičila za ruski veto.

Irska veleposlanica Geraldine Byrne Nelson je dejala, da je bil predlog resolucije le zmeren prvi korak. "Moramo bolje razumeti to povezavo med varnostjo in podnebnimi spremembami in na to zadevo moramo gledati globalno," je dejala.

Veleposlanik Nigra Abdou Abarry pa je dejal, da je bilo nasprotovanje predlogu resolucije kratkovidno. Skupaj z Nelsonovo je tudi kritiziral pravico do veta, ki jo ima pet stalnih članic Varnostnega sveta ZN (ZDA, Rusija, Kitajska, Francija, Velika Britanija) kot anahronizem.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija pa je veto opravičil s trditvijo, da bi resolucija ustvarila zmedo in podvajanje z drugimi forumi ZN, ki se ubadajo s podnebnimi spremembami. "Za nas povezava med terorizmom in podnebnimi spremembami še zdaleč ni jasna," je dejal.