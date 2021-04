Rusija vojakom ob ukrajinski meji naročila, naj se vrnejo v baze

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v govoru, ki ga je imel na Krimu, dejal, da se bodo enote, ki so na vajah, vrnile v bazo. "Menim, da so cilji hitrega preverjanja pripravljenosti izpolnjeni," je po poročanju AP Newsdejal ruski minister. Po ogledu vaj je Šojgu vojski ukazal, naj vojake, ki sodelujejo v manevrih na Krimu in zahodni Rusiji, odpokliče nazaj v njihove stalne baze. "Čete so pokazale svojo obrambno sposobnost in odločil sem se, da bom dokončal vaje v južnih in zahodnih okrožjih," je dejal in dodal, da je poveljnikom enot 58. in 41. armade ter več zračnih divizij naročil, naj se že jutri začnejo vračati v njihove stalne baze ter naj operacijo zaključi do 1. maja.