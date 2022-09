Rusija vplivala na tujo politiko in nakazovala sredstva v višini 300 milijonov evrov

Dokument je bil v ponedeljek poslan ameriškim veleposlaništvom po vsem svetu. Ned Price , tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, je na torkovi tiskovni konferenci potrdil, da so ugotovitve o Rusiji rezultat dela ameriških obveščevalnih agencij. Dodal je, da je rusko vmešavanje v volitve "napad na suverenost," podobno kot ruska vojna proti Ukrajini. "Da bi se borili proti temu, moramo na več načinov opozoriti na to," je dejal.

"Kremelj in njegovi pooblaščenci so nakazali ta sredstva v prizadevanju za oblikovanje zunanjepolitičnega okolja v korist Moskve," je zapisano v dokumentu. "Združene države bodo uporabile uradne kanale za zvezo s ciljnimi državami za izmenjavo še vedno zaupnih informacij o ruskih dejavnostih, usmerjenih v njihova politična okolja."

Depeše oz. dokument in objava ugotovitev obveščevalnih služb so dejanja Bidnove administracije, ki si prizadeva razkriti obseg ruskega vmešavanja v svetovne politične procese in volitve. S tem poskuša obvestiti tudi druge države, da pomagajo v boju proti vdorom tujih sil v njihove notranjepolitične procese. Z odkrivanjem želi administracija krepiti demokratično odpornost po svetu.

Dokument je imenoval dva moška, Jevgenija Prigožina in Aleksandra Babakova, tesna Putinova sodelavca, da sta bila vpletena v navedene kampanje. Aprila je ministrstvo za pravosodje Babakova, ki je tudi ruski poslanec, in dva druga ruska državljana obtožilo zarote za kršenje ameriških sankcij in zarote za goljufijo pri izdaji vizumov, medtem ko so vodili "mednarodno tujo mrežo za vpliv in dezinformacije za spodbujanje interesov Rusije."

Rusi plačujejo z gotovino, kriptovalutami, elektronskimi prenosi sredstev in razkošnimi darili, piše v dokumentu. Denar premikajo prek številnih institucij, da bi zaščitili izvor financiranja. Te institucije vključujejo fundacije, možganske truste, organizirane kriminalne skupine, politična svetovalna podjetja, navidezna podjetja in ruska državna podjetja.