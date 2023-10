Rusija vrnila štiri ugrabljene ukrajinske otroke

Po posredovanju Katarja je Rusija pristala na to, da vrne štiri ukrajinske otroke njihovim družinam. Od začetka napada na Ukrajino so sicer na območja pod ruskim nadzorom in v Rusijo odpeljali okoli 20.000 ukrajinskih otrok.

icon-expand Najmanj 20.000 otrok naj bi ruske sile iztrgale iz družin in jih odpeljale v Rusijo oziroma na območja pod ruskim nadzorom. FOTO: AP

Najmlajši od štirih otrok, ki so jih že oziroma še bodo vrnili v domovino, je star le dve leti, najstarejši pa 17. Njihova vrnitev družinam je pilotski projekt, s katerim bodo preizkusili načrt za vrnitev več deset tisoč otrok v Ukrajino, ki ga je po pogovorih z Moskvo in s Kijevom pripravil Katar. Predstavnica katarskega ministrstva za zunanje zadeve Lowlah Al Khater je mediacijo med državama potrdila. Vrnitev štirih otrok pa je označila za prvi korak. "Predanost in odprtost, ki sta ju obe strani izkazali v celotnem procesu, je vzpodbudna. Iskreno upamo, da bo proces privedel do še več pobud za zmanjševanje napetosti in izgradnjo zaupanja med obema stranema," je dodala. Če bo vrnitev štirih otrok uspešna, bodo kmalu sledile še druge. Toda to nikakor ni enostavna naloga. Vsaj v enem primeru je moral otrok domov potovati prek Estonije, Latvije, Litve in Poljske. V petek so sedemletnega otroka združili z babico, v Ukrajino pa se je vrnil šele danes. Tudi preostale tri otroke so že združili z njihovimi družinami, po pričakovanjih pa naj bi v Ukrajino prispeli do torka.

Rusija sicer vztraja, da so bili njihovi motivi izključno humanitarni in da so ukrajinske otroke evakuirali zato, da bi jih zaščitili pred nevarnostjo. A ti otroci naj bi bili po poročanju britanskega BBC-ja podvrženi ruski domoljubni vzgoji in aktivnim prizadevanjem, da jim zabrišejo ukrajinsko identiteto. "Želijo ločiti otroke od svojih bioloških družin, jih rusificirati, skriti in jih premestiti v drugo etnično skupino," je pred časom za BBC ocenila Daria Gerasimčuk, svetovalka ukrajinskega predsednika za otrokove pravice in rehabilitacijo.

icon-expand Marija Lvova-Belova FOTO: Profimedia

Po podatkih ukrajinske vlade naj bi ruske sile od začetka vojne ugrabile in v Rusijo ali na območja pod ruskim nadzorom premestile najmanj 20.000 ukrajinskih otrok. Preiskovalci Združenih narodov so to rusko potezo označili za vojni zločin, Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pa je marca izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Njega in njegovo komisarko za otrokove pravice Marijo Lvovo-Belovo pa so obtožili nezakonite deportacije ukrajinskih otrok.