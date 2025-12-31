Rusija z droni nad Odeso, Ukrajina napadla rusko rafinerjo nafte

Vodja vojaške uprave v Odesi Serhij Lisak je sporočil, da sta bila v obsežnem nočnem napadu z droni poškodovana dva večnadstropna stanovanjska objekta. Pri tem so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od sedem mesecev do 14 let. Poškodovan je bil tudi 42-letni moški, čigar stanje je resno. "Še en dokaz, da Rusija napada civiliste," je Lisak po napadu napisal na Telegramu.

Ukrajinske letalske sile so opozorile na dron, ki se približuje mestu, in izdale opozorila o zračnem napadu.

Tamkajšnji guverner Oleh Kiper je v objavi na Telegramu pozval prebivalce, naj ostanejo mirni. Pojasnil je, da je zaradi napada z droni izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil.