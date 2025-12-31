Naslovnica
Rusija z droni nad Odeso, Ukrajina napadla rusko rafinerjo nafte

Odesa, 31. 12. 2025 09.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Rusija je napadla ukrajinsko pristaniško mesto Odesa.

Rusija je z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. V napadu so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti poškodovani štirje ljudje, med njimi tudi otroci. Ukrajina je medtem napadla rusko rafinerijo nafte ob Črnem morju.

Rusija je ponoči napadla Odeso.
Rusija je ponoči napadla Odeso.
FOTO: Profimedia

Vodja vojaške uprave v Odesi Serhij Lisak je sporočil, da sta bila v obsežnem nočnem napadu z droni poškodovana dva večnadstropna stanovanjska objekta. Pri tem so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od sedem mesecev do 14 let. Poškodovan je bil tudi 42-letni moški, čigar stanje je resno. "Še en dokaz, da Rusija napada civiliste," je Lisak po napadu napisal na Telegramu.

Ukrajinske letalske sile so opozorile na dron, ki se približuje mestu, in izdale opozorila o zračnem napadu.

Tamkajšnji guverner Oleh Kiper je v objavi na Telegramu pozval prebivalce, naj ostanejo mirni. Pojasnil je, da je zaradi napada z droni izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil.

Rusija je napadla ukrajinsko pristaniško mesto Odesa.
Rusija je napadla ukrajinsko pristaniško mesto Odesa.
FOTO: Profimedia

Medtem pa je Ukrajina po poročanju medijev napadla rafinerijo nafte na jugu Rusije. V ruski regiji Krasnodar je v naftni rafineriji v pristanišču Tuapse ob Črnem morju izbruhnil požar, poroča portala Kyiv Independent. Informacij o obsegu škode ni.

Tuapse velja za eno najpomembnejših pristanišč za izvoz ruske nafte ob Črnem morju. Ukrajinska vojska že več mesecev napada rusko naftno industrijo, ki je pomembna za financiranje vojne.

