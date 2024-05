Rusija z obljubami o visokem plačilu na fronto novači tudi Kubance

Kot smo že pisali, se je ruski vojski pridružilo približno 15.000 nepalskih moških. To je za CNN povedalo več virov, po tem, ko je ruska vlada lani ponudila donosen paket za tuje borce. Paket je vključeval najmanj 2000 dolarjev (1855 evrov) plače na mesec in pridobitev ruskega potnega lista po hitrem postopku. Nepalski potni list je namreč uvrščen med najslabše na svetu, takoj za Severno Korejo, himalajska država pa je med najrevnejšimi na svetu.

Rusija pa za boj v Ukrajini najverjetneje novači tudi kubanske državljane, je pokazala raziskava BBC. Septembra in oktobra 2023 so podatki o potnih listih več kot 200 Kubancev, ki so se domnevno pridružili ruski vojski, na splet pricurljali s strani proukrajinske platforme, imenovane InformNapalm.

BBC je imena poiskal na Facebooku in izkazalo se je, da se več imen, omenjenih v ukrajinskem razkritju, ujema z računi, katerih lastniki naj bi bili v Rusiji ali povezani z rusko vojsko. Nekateri so na primer objavili fotografije, na katerih nosijo rusko vojaško uniformo ali na lokacijah z ruskimi uličnimi znaki ali ruskimi registrskimi tablicami. Drugi kot trenutni kraj bivanja navajajo Rusijo. Mnogi od teh uporabnikov Facebooka so avgusta 2023 začeli objavljati vsebino, povezano z Rusijo, kar nakazuje, da so morda tedaj prispeli v državo.

Pripeljati Kubance v Rusijo je relativno preprosto. Državi sta zaveznici že od hladne vojne, Kubanci ne potrebujejo vizuma za potovanje v Rusijo, direktni leti v Moskvo pa olajšajo potovanje. Medtem donosne pogodbe, ki jih ponuja Rusija, privabljajo kubanske moške, ki obupano želijo ubežati vse hujši gospodarski krizi na otoku, ki je pod sankcijami ZDA. Dokumenti kažejo, da kubanskim moškim ponujajo mesečna plačila v višini okoli 2000 dolarjev (1855 evrov) na mesec, kar je velika vsota za Kubo, kjer je povprečna mesečna plača pod 30 evrov. Nekatere Kubance pa bo morda premamila tudi obljuba o državljanstvu, še piše BBC.