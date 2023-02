Rusija z obsežnimi napadi nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Zaradi napadov ruskih sil je bilo v petek po navedbah ukrajinskega premierja Denisa Šmigala začasno onemogočenih kar 75 odstotkov zmogljivosti termoelektrarn in 44 odstotkov zmogljivosti jedrskih elektrarn, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu ima po njegovih besedah "večina Ukrajincev dostop do ogrevanja, vode in elektrike".