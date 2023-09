Rusija z raketami ponovno nad Izmail, Ukrajinci nad Krim in Kursk

Poljski strokovnjaki so sedaj naredili raziskavo in ugotovili, da je bila raketa, ki je pristala v vasi Przewodow, raketa protizračne obrambe S 300 5-W-55, res izstreljena z ukrajinskega ozemlja.

"Ta raketa ima doseg od 75 do 90 kilometrov," je poročal časnik Rzeczpospolita, ki ga povzema Guardian. "Takrat so bili ruski položaji na mestu, od koder nobena ruska raketa ne bi mogla doseči te vasi." Kot so v časniku še navedli, je Ukrajina takrat zanikala, da bi bila to ena izmed njihovih raket. Do tega odkritja pa prihaja ravno v času, ko so odnosi med Poljsko in Ukrajino napeti.