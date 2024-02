Rusija za 'leteče kosilnice' Iranu plačala v zlatu

Hekerska skupina The Prana Network je vdrla v podatkovno bazo iranskega podjetja IGRC Sahara Thunder in prišla do podrobnosti transakcij orožja, tehnologije in finančnih sredstev med Moskvo in Teheranom. Poleg že znanih dronov šahid-136 (geran-2) objavljeni dokumenti vsebujejo tudi podatke o naprednejših različicah šahid-238, 107B, 107C in 101P. Nekatere naj bi Rusija že uporabljala.