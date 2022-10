Rusija: Za napadom na Severni tok stoji tudi Velika Britanija

Septembrske eksplozije na plinovodih Severni tok v Baltskem morju so poškodovale vsaj 50 metrov Severnega toka 1. Danska preiskava je potrdila, da je škodo na plinovodih povzročila močna eksplozija. Na videoposnetkih, ki jih je objavil švedski časnik Expressen , je na plinovodu Severni tok 1 na globini 80 metrov videti ogromno luknjo in zvito kovino, več kot 50 metrov plinovoda pa manjka oziroma je zakopan pod morskim dnom.

Na ruske obtožbe so se že odzvali Britanci in trditve Moskve označili za "laži epskih razmer". "S tem, ko poskušajo zakriti katastrofalno vodenje nelegalne invazije na Ukrajino, je rusko ministrstvo za obrambo poskušalo s širjenjem lažnih trditev epskih razsežnost," je dejal tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva.

Plinovoda Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju sta bila konec septembra prizorišče več eksplozij, ki so povzročile uhajanje plina na štirih mestih. Preiskava švedskih oblasti iz začetka tega meseca je potrdila sum, da je šlo pri dogodku za sabotažo. Ruski predsednik Vladimir Putin dogodek označil za dejanje mednarodnega terorizma. Rusija je že pred tem dobavo plina popolnoma ustavila. Pri preiskavi je bilo onemogočeno sodelovanje ruskih in nemških preiskovalcev.