Rusija začela vojaške vaje, v katerih sodeluje okoli 6000 vojakov in 60 bojnih letal

Ruska vojska je sporočila, da je začela vojaške vaje na polotoku Krim in jugu Rusije. V vajah sodeluje okoli 6000 vojakov in najmanj 60 bojnih letal, so navedli.

"Enote bodo vadile najrazličnejše naloge, vključno z organizacijo celovite podpore taktičnim vajam," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Izvajali bodo tudi urjenje bojnega streljanja, v katerem bodo sodelovali vsi tipi letalstva, raketne divizije ter skupine ladij črnomorske flote in kaspijske flotilje. Lovci in bombniki bodo med drugim vadili zračne napade na tarče z največje možne razdalje, je sporočilo obrambno ministrstvo. Vaje bodo potekale na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, in v južnih ruskih regijah Krasnodar in Rostov. Koliko časa bodo trajale, niso sporočili. Pripravljajo jih sicer v času vse bolj zaostrenih napetosti med Zahodom in Moskvo, ki je na mejo z Ukrajino namestila 100.000 vojakov. Zahod jo obtožuje, da pripravlja invazijo na svojo sosedo.