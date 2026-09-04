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Rusija zadela sedež ukrajinske varnostne službe, ranjenih 12 ljudi

Kijev, 04. 09. 2026 17.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Napad na sedež ukrajinske varnostne službe

Rusija je z dronom zadela sedež ukrajinske varnostne službe SBU v Kijevu. V napadu je bilo ranjenih 12 ljudi, na kraju dogodka so posredovale reševalne službe. Napad se je zgodil podnevi in gre za prvi primer, da je bila stavba varnostne službe sploh zadeta v več kot štiri leta trajajoči vojni.

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bil napad usmerjen proti pisarni vodje SBU Oleksandra Poklada. Pozneje so sicer sporočili, da je Poklad na varnem in ni bil poškodovan.

"Pokladu sem naročil, naj Rusom pripravi ustrezen in konkreten odgovor ter, kjer bo mogoče, takšnega, ki bo odražal ta napad, ko bo vse pripravljeno. Naša vojska bo pri tem odgovoru sodelovala," je dejal Zelenski.

Napad na sedež ukrajinske varnostne službe
Napad na sedež ukrajinske varnostne službe
FOTO: Profimedia

Kijev je sicer že osem dni tarča napadov, piše CNN. Ti so zadeli več stavb v središču mesta, pa tudi skladišča in tovarne v predmestju, med drugim tudi obrat za proizvodnjo Coca-Cole. Od začetka skoraj neprekinjenih napadov prejšnji mesec je bilo v mestu Kijev in širši kijevski regiji ubitih najmanj 53 ljudi, 134 pa jih je bilo ranjenih.

Napad na sedež SBU sicer kaže na veliko stopnjevanje konflikta in kaže, da Kijev zaradi velikega pomanjkanja prestreznih raket vse težje brani ključne objekte pred ruskimi napadi. Večino napadov v zadnjih dneh so izvedli z droni na reaktivni pogon. Ti smrtonosni droni letijo s hitrostjo do 500 kilometrov na uro in se tako izogibajo ukrajinski zračni obrambi. Za mobilne skupine ukrajinske vojske so prav tako prehitri, zato jih je mogoče sestreliti le z raketami zemlja-zrak ali lovskimi letali, obojega pa v Ukrajini močno primanjkuje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in vodja SBU Oleksander Pokland
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in vodja SBU Oleksander Pokland
FOTO: Profimedia

Rusija ukrajinske vladne stavbe napada že od začetka vojne in redno izvaja obsežne zračne napade na Kijev. Čeprav je v preteklosti zadela že nekaj teh objektov, ji doslej še nikoli ni uspelo podnevi zadeti tako pomembne tarče.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da napad "zahteva odločen odgovor". "Moskva je ta napad izvedla v času obnovljenih prizadevanj za mir, s čimer je jasno pokazala, da v resnici zavrača diplomacijo," je dejal Sibiha in ob tem opozoril, da ameriška posebna odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner v prihodnjih dneh načrtujeta obisk Moskve in Kijeva.

"Mednarodne partnerje pozivamo, naj ta dejanja nedvoumno obsodijo in okrepijo pritisk na Putinov režim," je dodal.

SBU je ukrajinska notranja varnostna služba, primerljiva z ameriškim FBI ali britansko varnostno službo MI5. Med drugim preiskuje ruske zločine na ukrajinskem ozemlju. Sedež službe stoji v samem središču zgodovinskega Kijeva, nasproti katedrale svete Sofije, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, v bližini pa sta še dve znamenitosti, Zlata vrata in Narodna opera.

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