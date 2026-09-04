Rusija zadela sedež ukrajinske varnostne službe, ranjenih 12 ljudi

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bil napad usmerjen proti pisarni vodje SBU Oleksandra Poklada. Pozneje so sicer sporočili, da je Poklad na varnem in ni bil poškodovan. "Pokladu sem naročil, naj Rusom pripravi ustrezen in konkreten odgovor ter, kjer bo mogoče, takšnega, ki bo odražal ta napad, ko bo vse pripravljeno. Naša vojska bo pri tem odgovoru sodelovala," je dejal Zelenski.

Napad na sedež ukrajinske varnostne službe FOTO: Profimedia

Kijev je sicer že osem dni tarča napadov, piše CNN. Ti so zadeli več stavb v središču mesta, pa tudi skladišča in tovarne v predmestju, med drugim tudi obrat za proizvodnjo Coca-Cole. Od začetka skoraj neprekinjenih napadov prejšnji mesec je bilo v mestu Kijev in širši kijevski regiji ubitih najmanj 53 ljudi, 134 pa jih je bilo ranjenih. Napad na sedež SBU sicer kaže na veliko stopnjevanje konflikta in kaže, da Kijev zaradi velikega pomanjkanja prestreznih raket vse težje brani ključne objekte pred ruskimi napadi. Večino napadov v zadnjih dneh so izvedli z droni na reaktivni pogon. Ti smrtonosni droni letijo s hitrostjo do 500 kilometrov na uro in se tako izogibajo ukrajinski zračni obrambi. Za mobilne skupine ukrajinske vojske so prav tako prehitri, zato jih je mogoče sestreliti le z raketami zemlja-zrak ali lovskimi letali, obojega pa v Ukrajini močno primanjkuje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in vodja SBU Oleksander Pokland FOTO: Profimedia