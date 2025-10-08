Svetli način
Tujina

Rusija: Zagon mirovnim prizadevanjem po srečanju Trumpa in Putina izginil

Moskva, 08. 10. 2025 12.52 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.H.
Zagon za sklenitev dogovora za končanje vojne v Ukrajini po srečanju Trumpa in Putina na Aljaski je v veliki meri izginil, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra. Za zastoj mirovnih prizadevanj pa je okrivil Evropo.

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski
Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski FOTO: AP

"Na žalost moramo priznati, da je močan zagon, ki ga je ustvaril Anchorage v prid sporazumom (...) v veliki meri izginil," je po poročanju ruskih medijev povedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Za zastoj mirovnih prizadevanj je okrivil Evropo in jo obtožil, da želi "voditi vojno do zadnjega Ukrajinca".

Ameriški predsednik Donald Trump si od prevzema mandata prizadeva za končanje vojne v Ukrajini. V ta namen je avgusta v Anchorageu na Aljaski gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina, zatem pa se je v Beli hiši srečal z več evropskimi voditelji, tudi ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.

Preberi še 'Naj se Putin boji'

Po pogovorih, ki niso prinesli preboja na poti do miru, je napovedal srečanje med Zelenskim in Putinom, a se to doslej še ni zgodilo. Rusija je medtem nadaljevala napade na cilje v Ukrajini, v luči tega pa je bil Trump odtlej večkrat kritičen do Putina.

Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem konec septembra za televizijo Fox News povedal, da Washington razmišlja o dobavi raket tomahawk Ukrajini.

Pri tem je Rjabkov danes opozoril, da bi dobava raket tomahawk imela hude posledice, in Washington pozval, naj ponovno premisli o tovrstni odločitvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

rusija mirovna prizadevanja trump putin ukrajina
