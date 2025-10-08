Rusija: Zagon mirovnim prizadevanjem po srečanju Trumpa in Putina izginil

"Na žalost moramo priznati, da je močan zagon, ki ga je ustvaril Anchorage v prid sporazumom (...) v veliki meri izginil," je po poročanju ruskih medijev povedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Za zastoj mirovnih prizadevanj je okrivil Evropo in jo obtožil, da želi "voditi vojno do zadnjega Ukrajinca".
Ameriški predsednik Donald Trump si od prevzema mandata prizadeva za končanje vojne v Ukrajini. V ta namen je avgusta v Anchorageu na Aljaski gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina, zatem pa se je v Beli hiši srečal z več evropskimi voditelji, tudi ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.
Po pogovorih, ki niso prinesli preboja na poti do miru, je napovedal srečanje med Zelenskim in Putinom, a se to doslej še ni zgodilo. Rusija je medtem nadaljevala napade na cilje v Ukrajini, v luči tega pa je bil Trump odtlej večkrat kritičen do Putina.
Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem konec septembra za televizijo Fox News povedal, da Washington razmišlja o dobavi raket tomahawk Ukrajini.
Pri tem je Rjabkov danes opozoril, da bi dobava raket tomahawk imela hude posledice, in Washington pozval, naj ponovno premisli o tovrstni odločitvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
