Rusija: Zagon mirovnim prizadevanjem po srečanju Trumpa in Putina izginil

"Na žalost moramo priznati, da je močan zagon, ki ga je ustvaril Anchorage v prid sporazumom (...) v veliki meri izginil," je po poročanju ruskih medijev povedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Za zastoj mirovnih prizadevanj je okrivil Evropo in jo obtožil, da želi "voditi vojno do zadnjega Ukrajinca".

Ameriški predsednik Donald Trump si od prevzema mandata prizadeva za končanje vojne v Ukrajini. V ta namen je avgusta v Anchorageu na Aljaski gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina, zatem pa se je v Beli hiši srečal z več evropskimi voditelji, tudi ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.