Rusija zahteva umik enot Nata iz vzhodne Evrope

Rusija je Zahodu predlagala seznam predlogov za varnostna zagotovila, s katerimi bi, kot navajajo, končali trenutno krizo in pričeli normalizacijo odnosov. V dveh dokumentih, naslovljenih posebej na zvezo Nato in ZDA, Moskva terja zagotovila, da bodo podpisniki odstopili od nameščanja vojaških enot na ozemlju držav, ki so se zvezi Nato pridružile po letu 1997. Na predlog Moskve so se odzvali v Washingtonu, kjer je tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki dejala, da se "ZDA o evropski varnosti ne bodo pogovarjale brez evropskih zaveznikov in partnerjev". ZDA tudi zavračajo kakršne koli garancije o zaustavitvi širjenja Nata na vzhod.

Odnosi med Washingtonom in Moskvo se v zadnjem desetletju postopno ohlajajo. Vodja ruske diplomacije, Sergej Lavrov, je odnose z ZDA pred časom označil za "praktično neobstoječe". Sodelovanje se je začelo krhati z ruskim posredovanjem v Gruziji, vojno v Libiji in Siriji, najnižjo točko pa doseglo z rusko okupacijo Krima ter spopadi med vlado in proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine. Premiki ruskih sil nedaleč od vzhodne ukrajinske meje so vznemirili ZDA, Nato in EU, ki so Moskvi zagrozili z ostrimi sankcijami, če bi začela invazijo na Ukrajino. V Kremlju zanikajo, da bi se pripravljali na invazijo, in zatrjujejo, da gre izključno za defenzivne manevre.

Rusija je sedaj Zahodu predlagala podpis pogodbe, ki bi vključevala zaveze podpisnikov o prihodnjih strateških premikih vojaških sil. Besedilo, ki so ga posredovali 30-članskemu zavezništvu, se osredotoča predvsem na premike vojaškega osebja in opreme, vključuje pa tudi zavezo vseh podpisnikov, da vojaških sil ne bodo nameščali v evropskih državah, ki leta 1997 niso bile članice Nata. To bi izključilo vse nekdanje članice Varšavskega pakta. Predlog vključuje umik raket srednjega in kratkega dosega, bombnikov ter bojnih ladij, ki so v bližini teritorijev držav podpisnic, poroča RT. Obenem pa Rusija od Nata zahteva, da se odpove nadaljnjemu širjenju na vzhod, kar seveda vključuje tudi Ukrajino. Poleg obljube, da Kijev ne bo pristopil k Natu, besedilo vključuje tudi klavzulo, da se članice Nata odrekajo kakršni koli vojaški dejavnosti na ozemlju Ukrajine, pa tudi v drugih vzhodnoevropskih, zakavkaških in srednjeazijskih državah.

icon-expand Rusija zahteva umik enot Nata iz nekdanjih sovjetskih republik. FOTO: AP

V osnutku sporazuma ruska stran Natu tudi sporoča, da bi moral z Moskvo sodelovati pri "preprečevanju incidentov" na območju Baltskega in Črnega morja. Predlaga tudi vzpostavitev stalne telefonske linije za nujne primere. Drugi predlog za ZDA pa vključuje številna podobna jamstva, med drugim tudi to, da tako Rusija kot ZDA ozemelj drugih držav ne bodo uporabljale za pripravo ali izvedbo medsebojnega oboroženega napada. Poleg tega besedilo poziva Američane, naj se zavežejo, da bodo preprečili širitev Nata v države, ki so bile nekoč republike Sovjetske zveze. Poleg tega Rusija želi, da se obe strani zavežeta, da ne bosta nameščali jedrskega orožja v drugih državah, obstoječo jedrsko oborožitev v tujini pa bosta umaknili. Namestnik ruskega zunanjega ministra, Sergej Rjabkov, je dejal, da je Moskva pripravljena na pogovore z Washingtonom od sobote dalje. "Pripravljeni smo na takojšnje pogovore z ZDA v tretji državi, že jutri, v soboto," je dejal Rjabkov. Rusija kot kraj srečanja predlaga Ženevo. Kot poroča BBC, si Rusija s svojimi radikalnimi zahtevami prizadeva, da bi geopolitično uro zavrtela nazaj na maj 1997. To bi pomenilo, da ne bi Nato v treh baltskih državah in na Poljskem igral nobene vloge več, prav tako pa bi moral odstopiti od sprejetja Ukrajine in Gruzije v zavezništvo, še poroča britanski časnik.

icon-expand Zveza Nato FOTO: Shutterstock