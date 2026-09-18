Rusija zaplenila premoženje Nestleja in še treh francoskih družb

Odlok, ki ga je v četrtek pozno zvečer podpisal predsednik Vladimir Putin, je ruske poslovne dejavnosti podjetja Nestle, francoskih trgovcev Auchan in Lemana Pro, prej znanim pod imenom Leroy Merlin, ter ruske podružnice francoske logistične skupine FM Logistic, prenesel na podjetje z imenom LEV Management.
Podjetje LEV Management je bilo ustanovljeno konec leta 2025, vodi pa ga general ruskega ministrstva za notranje zadeve, poročanje preiskovalnega medija Novaja Gazeta Europe povzema AFP. Podjetje ni imelo nobene znane poslovne dejavnosti.
Iz švicarskega velikana Nestle so sporočili, da ocenjujejo situacijo in svoje možnosti. Kot so zapisali, so "odločeni sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito svojih pravic in zagotovitev neprekinjenega poslovanja v interesu vseh deležnikov, zlasti svojih zaposlenih".
Jean-Philippe Bertschy iz švicarske investicijske banke Vontobel sicer pričakuje, da bo finančni vpliv te poteze na Nestle majhen, glede na omejen prispevek Rusije k celotni prodaji skupine.
Podjetji Auchan in Leroy Merlin sta v lasti francoske družine Mulliez.
Ruska podružnica podjetja Auchan je danes sporočila, da je od oblasti zahtevala pojasnila v zvezi s četrtkovim odlokom. Skupina za prodajo živil in potrošniškega blaga je eden izmed glavnih trgovcev na drobno v Rusiji in ima po državi 241 trgovin ter več kot 33.000 zaposlenih.
"Ko bomo prejeli ustrezne informacije, bomo lahko podali podrobnejše komentarje," je v izjavi za ruske tiskovne agencije navedla družba Auchan Retail Russia.
Četrtkov odlok predstavlja najnovejši ukrep Moskve proti zahodnim podjetjem v odgovor na vrsto sankcij, ki so jih zahodne države sprejele zoper Rusijo od začetka vojne v Ukrajini.
Večina zahodnih podjetij je po napadu na Ukrajino hitro prodala svoje ruske poslovalnice in deleže ali pa jih vsaj izolirala, saj so sankcije otežile trgovanje z večino blaga. Rusija je od takrat podjetjem otežila odhod iz države, saj za posle zahteva predsedniško odobritev.
V Kremlju so danes zagovarjali zaseg premoženja podjetij, ker da ta predstavljajo "neprijazne države", ki podpirajo Ukrajino. "Eden od dejavnikov, ki so jih upoštevali pri sprejemanju te odločitve, je bilo dejstvo, da gre za neprijazne države, ki so trenutno najbolj aktivno vključene v vojaške operacije proti naši državi," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.