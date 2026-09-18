Rusija zaplenila premoženje Nestleja in še treh francoskih družb

Odlok, ki ga je v četrtek pozno zvečer podpisal predsednik Vladimir Putin, je ruske poslovne dejavnosti podjetja Nestle, francoskih trgovcev Auchan in Lemana Pro, prej znanim pod imenom Leroy Merlin, ter ruske podružnice francoske logistične skupine FM Logistic, prenesel na podjetje z imenom LEV Management.

Podjetje LEV Management je bilo ustanovljeno konec leta 2025, vodi pa ga general ruskega ministrstva za notranje zadeve, poročanje preiskovalnega medija Novaja Gazeta Europe povzema AFP. Podjetje ni imelo nobene znane poslovne dejavnosti.

Iz švicarskega velikana Nestle so sporočili, da ocenjujejo situacijo in svoje možnosti. Kot so zapisali, so "odločeni sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito svojih pravic in zagotovitev neprekinjenega poslovanja v interesu vseh deležnikov, zlasti svojih zaposlenih".

Jean-Philippe Bertschy iz švicarske investicijske banke Vontobel sicer pričakuje, da bo finančni vpliv te poteze na Nestle majhen, glede na omejen prispevek Rusije k celotni prodaji skupine.