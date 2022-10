Rusija zaradi domnevnih težav pri transportu prenehala dobavljati plin Italiji

Rusko državno energetsko podjetje Gazprom je ustavilo dobavo plina italijanskemu Eniju, kar so pripisali težavam s transportom plina čez Avstrijo, so sporočili iz italijanskega energetskega podjetja. Kot so zapisali v izjavi za javnost, bo pretok prek tranzitne točke v Trbižu, prek katere Italija uvozi večino ruskega plina, posledično ničen.

V družbi Eni so v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da jim je "Gazprom sporočil, da ne more potrditi dobave količin, ki so jih zahtevali za danes, pri čemer je navedel nezmožnost prevoza plina skozi Avstrijo". PREBERI ŠE Alžirski plin kmalu v Sloveniji? Večina ruskega plina v Italijo potuje prek Ukrajine po transavstrijskem plinovodu (TAG) do Trbiža na tromeji z Avstrijo in Slovenijo. Pred rusko invazijo v Ukrajini je Italija uvozila 95 odstotkov plina, ki ga porabi, pri čemer ga je približno 45 odstotkov prišlo iz Rusije. icon-expand Zemeljski plin FOTO: Shutterstock Odhajajoči predsednik italijanske vlade Mario Draghi je podpisal nove sporazume z več dobavitelji plina, da bi zmanjšal odvisnost Italije od Rusije, ki se je od junija zmanjšala na 25 odstotkov, ter hkrati pospešil prehod na obnovljive vire energije.