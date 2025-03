Rusija zaradi suma vohunjenja izgnala britanska diplomata

Po navedbah ruskega zunanjega ministrstva je notranja obveščevalna služba FSB odkrila neprijavljeno prisotnost britanske obveščevalne službe pod krinko veleposlaništva v Moskvi. Po navedbah poročila gre za drugega sekretarja veleposlaništva in soproga prve sekretarke političnega oddelka.

Osumljena naj bi pri dovoljenju za vstop v državo navedla napačne podatke, obenem pa jima FSB očita obveščevalne dejavnosti, ki so ogrožale varnost Rusije. Zunanje ministrstvo jima je ukazalo, naj zapustita državo v dveh tednih.

London je prepričan, da izgon ni utemeljen. "To ni prvič, da je Rusija podala zlonamerne in neutemeljene obtožbe zoper naše osebje," je dejal tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva.

Odnosi med Moskvo in Londonom so že leta napeti, pogosti so tudi izgoni diplomatov. Samo v zadnjem letu je Rusija izgnala sedem diplomatov, ki so jim očitali vohunjenje, kar London zanika. Zadnji tak primer je bil novembra lani.

Britansko zunanje ministrstvo pa je februarja kot odgovor na zadnji izgon akreditacijo odvzelo ruskemu diplomatu. Zunanji minister David Lammy je takrat dejal, da se bo Združeno kraljestvo brez obotavljanja uprlo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Tokratni izgon britanskih diplomatov sledi obsežni kazenski preiskavi in obsodbi bolgarskih državljanov v Londonu. Ravno v petek so tri spoznali krive vohunjenja za Rusijo, še trije pa so pred tem priznali krivdo. Kazen jim bodo izrekli v maju.