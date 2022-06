Rusija zaradi "velikega" tihotapljenja konoplje Američanu naložila 14 let zapora

Rusko sodišče je ameriškega diplomata in učitelja angleščine Marca Fogla obsodilo na 14 let zaporne kazni. Takšno kazen je dobil zaradi tihotapljenja konoplje "v velikem obsegu", je sporočilo sodišče. V njegovi prtljagi so namreč odkrili okoli 17 gramov konoplje, to pa naj bi 60-letnemu Američanu po operaciji hrbtenice pripisal zdravnik. Konoplja je sicer zakonita v številni zveznih državah ZDA, v Rusiji pa ostaja nezakonita.

Ameriški diplomat Marc Fogel je bil pred tem zaposlen na veleposlaništvu ZDA v Moskvi, v času aretacije pa je dejal kot učitelj angleščine. Ista sodna oblast, ki je Foglu zaradi "velikega" tihotapljenja prepovedane konoplje prisodil 14 let zaporne kazni, obravnava tudi tožbo zoper ameriško košarkarico Brittney Griner. Zvezdnico Phoenixa Mercuryja so pridržali februarja lani, ker naj bi v državo prinesla konopljino olje, poroča BBC. icon-expand Marc Fogel, ameriški diplomat in učitelj FOTO: Profimedia "Ameriški državljan Fogel je bil spoznan za krivega," je sporočilo sodišče v moskovskem predmestju Khimki. V sporočilu za javnost so dejali, da je učitelj angleščine poleg "velikega nezakonitega skladiščenja drog brez komercialnega namena" zagrešil tudi "tihotapljenje drog v velikem obsegu". 60-letni Američan je imel v prtljagi okoli 17 gramov konoplje, ko so ga 15. avgusta 2021 prijeli na letališču Šeremetjevo. Ruska zakonodaja pa določa, da je z oznako "velika količina" ocenjeno najmanj 100 gramov marihuane. icon-expand V prtljagi je imel okoli 17 gramov konoplje. FOTO: Profimedia Fogel sicer pravi, da gre za medicinsko marihuano, ki mu jo je zdravnik predpisal po operaciji hrbtenice, ter da ni vedel, da je medicinska marihuana v Rusiji nezakonita. Kot poroča ruska tiskovna agencija Interfax je 60-letnik priznal krivdo tihotapljenja, skladiščenja, prevoza, proizvodnje in predelave drog. Obsojen je bil na prestajanje 14-letni zaporne kazni v kazenski koloniji z najvišjo stopnjo varnosti. V ruskih zaporih je sicer trenutno več ameriških državljanov, poleg Fogla in Grinerjeve tudi nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, ki je bil leta 2020 zaradi vohunjena obsojen na 16 let zapora. Tudi v ameriških zaporih je sicer več ruskih državljanov. Aprila sta se državi dogovorili za zamenjavo zapornikov - takrat sta izvedli tudi menjavo ameriškega marinca za ruskega pilota.