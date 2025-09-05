Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Putin: Vojaki zahodnih držav v Ukrajini bodo tarča ruske vojske

Moskva, 05. 09. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
52

Kremelj je po četrtkovem dogovoru zahodnih držav o zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora zavrnil tovrstno ureditev, češ da Rusiji ne ustreza. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je danes celo posvaril, da bodo vojaki zahodnih držav, ki bi bili napoteni v Ukrajino, tarča ruske vojske.

"Ali lahko tuji, zlasti evropski in ameriški vojaški kontingenti, nudijo in zagotavljajo varnost za Ukrajino? Zagotovo ne, ne morejo," je danes za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"To ni varnostno jamstvo, ki bi ustrezalo naši državi," je dodal in evropske države še obtožil, da dejansko ovirajo rešitev konflikta v Ukrajini.

Putin pa je danes ob robu obiska gospodarskega foruma na daljnem ruskem vzhodu v Vladivostoku dejal, da bodo vojaki zahodnih držav v kakršnikoli obliki na ozemlju Ukrajine tarča ruske vojske.

"Če se v Ukrajini pojavijo kakšni vojaki zahodnih držav, še posebej zdaj med spopadi, bomo izhajali iz predpostavke, da so vojaki legitimne tarče," je dejal ruski predsednik.

Dmitrij Peskov
Dmitrij Peskov FOTO: Profimedia

Dodal je, da napotitev vojakov zahodnih držav v Ukrajino ne gre v prid dolgoročnemu miru med državama, prav ukrajinske tesne vojaške vezi z Zahodom pa so po njegovih besedah eden glavnih vzrokov konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še pojasnil Vladimir Putin, v morebitni sklenitvi mirovnega dogovora ni potrebe po vojakih: "Če bodo sprejete odločitve, ki vodijo k dolgoročnemu miru, potem preprosto ne vidim smisla prisotnosti vojakov na ozemlju Ukrajine. Če bodo sklenjeni dogovori, jih bo Rusija brez dvomov v celoti spoštovala."

Vojaki v Ukrajini
Vojaki v Ukrajini FOTO: AP

 Gospodarskega foruma se je udeležil tudi Peskov in znova poudaril, da prisotnost tujih vojakov v Ukrajini v bližini ruske meje predstavlja grožnjo Rusiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je Peskov spomnil, da razprave o varnostnih jamstvih ne smejo potekati zgolj za Ukrajino, temveč tudi za Rusijo: "Varnosti ene države ne morete zagotoviti za ceno uničenja varnosti druge. To nam ne pomaga, da bi se približali rešitvi konflikta."

Pred tem je Peskov v ločenem pogovoru za ruski časnik Izvestja zlasti evropske države obtožil, da pravzaprav preprečujejo rešitev konflikta. Evropo je obtožil, da "nadaljuje prizadevanja, da bi iz Ukrajine naredila center vsega, kar je protirusko". Po besedah Kremlja je eden od ruskih ciljev preprečitev vstopa Ukrajine v Nato.

Na srečanju t. i. koalicije voljnih se je v četrtek v Parizu 26 zahodnih držav zavezalo k zagotavljanju varnostnih jamstev po koncu vojne v Ukrajini, vključno z napotitvijo svojih vojakov, ki bi odvračali Rusijo od morebitnega vnovičnega napada.

Ameriški vojaki
Ameriški vojaki FOTO: AP

Obseg sodelovanja ZDA zaenkrat še ni jasen. V luči pogovorov voditeljev s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom pa je francoski predsednik Emmanuel Macron v četrtek dejal, da bodo ZDA "nedvomno sodelovale", končen dogovor naj bi dosegli v prihodnjih dneh.

Trump je po pogovoru z voditelji dejal, da se bo kmalu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, Peskov pa je danes potrdil, da bi bil telefonski klic med njima lahko organiziran hitro, še piše AFP.

rusija moskva obtožbe kremelj odziv
Naslednji članek

Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

Naslednji članek

ZDA bodo ustanovile ministrstvo za vojno

SORODNI ČLANKI

Macron: Varnostna jamstva za Ukrajino bo zagotavljajo 26 držav

Putin Zelenskega kliče v Moskvo. Kijev: Zavaja z nesprejemljivimi predlogi

Nova nočna mora na bojišču: roj dronov, ki ga upravlja umetna inteligenca

Proti Ukrajini poletelo 500 dronov, v Kostjantinivki ubitih devet civilistov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (52)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
05. 09. 2025 10.13
Ni šlo v UA z spostavitvijo Nata, ni šlo z zavzemom bogatih območjih z rudninami s strani zahoda in EU. No mogoče bo pa šlo z tujo vojsko. Kdo koga ogroža? Samo povem.
ODGOVORI
0 0
Desno
05. 09. 2025 10.13
Vsi pljuvate po Evropi a lepo sedite u fotelju in vrtite jezik in tolče te čez Evropo.... Mene so odprte če vam je tako ljuba Rusija severna Koreja izvolite..... Bomo videli kako dolgo boste tam kokodakali
ODGOVORI
0 0
Zuzaa11
05. 09. 2025 10.11
Evropa svojo vojsko v Ukrajino, Rusija povabi Kitajsko in Korejsko in to bo garancija za mir ali samo odstevanje do 3.svetovne vojne? EU bi rada na vsak nacin vojno, da si povrne vpliv in moc na svetovnem prizoriscu.
ODGOVORI
0 0
BBcc
05. 09. 2025 10.14
Putin je dvakrat napadel Ukrajino. Normalno je da želi varnostna jamstva Ukrajina.
ODGOVORI
0 0
enaleteca
05. 09. 2025 10.11
+1
Naj gredo ti voditelji (Putin, Macron, Starmer ...) v prve vojne linije, pa da vidimo, kako so korajžni. Ja, mislim, da bi bil potem hitro mir.
ODGOVORI
1 0
borjac
05. 09. 2025 10.10
+5
Ali bi želeli , da Evropski vojaki umirajo za SKORUMPIRANE UKRAJINSKE MILIJONARJE ???? Evropski voditelji , ne igrajte se vojne , kajti v vojni umirajo ljudje , vaše ri..ti in ri..ti vaših najbližjih ter raznih vrhov vladajočih boste na varnem , umirali pa bodo reveži , NE IGRAJTE SE VOJNE , kajti umirali bomo mi navadni ljudje.
ODGOVORI
5 0
slayer2
05. 09. 2025 10.11
Umirali boste samo in če, če boste to dovolili!!!
ODGOVORI
0 0
Desno
05. 09. 2025 10.11
Čas je da spokas u Moskvo pa boš tam kokodakal iz zapora
ODGOVORI
0 0
brezveze13
05. 09. 2025 10.09
+2
realno gledano pa to sploh ni več vojskovanje , ampak je ukrajina izgleda svetovni poligon kjer se preizkuša in testira nov način vojskovanja z umetno inteligenco, in veliko zapravljanje denarja . koliko € je že en takšen dron in kar po 500 do 1000 kom na noč saj so nori narod pa strada
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
05. 09. 2025 10.09
+1
26 držav je podprlo macrona..ita, hr, pol...ne......nemčija šele po premirju....kakšno je bilo stališče slo? ali je to skrivnost?
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
05. 09. 2025 10.06
+1
Koalicija Voljnih (za vsesplošno vojno in pobijanje). Ali si je Ursula obnovila Berlinski Bunker?
ODGOVORI
2 1
gozdar1
05. 09. 2025 10.05
-6
Varnostna zagotovila po rusko so sicer, ne smete imeti vojske in če vas ponovno napademo vam ne sme nihče pomagat.
ODGOVORI
3 9
antirepresija
05. 09. 2025 10.05
-4
Vlado vedno govori, da ga drugi "prisilijo" v to ,da napade kaksno sosednjo drzavo! Samo v mir ga ocitno nihce ne more prisiliti? Zanimivo! Dejstvo je, da so mokre sanje kremlja, da bi obnovili "Sovietsko zvezo" (tako zvani "zapor narodov"), ampak malo se je zakalkuliral, saj je misli, da bo Ukrajino v celoti zavzel v 3 dneh.
ODGOVORI
4 8
marjanovic.drazen
05. 09. 2025 10.05
-2
Slava Rusiji Slava Ukrajini. Dol s putinom
ODGOVORI
4 6
brezveze13
05. 09. 2025 10.05
+4
ja kaj pa nato in kavboj mislijo, da bodo putina izsiljevali z svojimi kontingenti, res so domišljavi, po drugi strani pa prebiramo hvalospeve koliko korejcev ki so nastopali na strani ruske vojske , je padlo pod ukrajinskimi napadi
ODGOVORI
5 1
Justice4all
05. 09. 2025 10.05
+5
Eu potrebuje vojno saj je globoko v krizi in recesiji,vendar to mediji skrivajo....Smo pa vojaško nesposobni,tako da ni mi jasno kdo bo poslal svojo vojsko na fronto katera niti ni v EU... Bilo katera vlada to naredi pade...
ODGOVORI
5 0
E.Nigma
05. 09. 2025 10.04
+3
Uresničitev obljub. Z napotitvijo tujih vojakov bo vojna res končana v mesecu dni. Z nuklearko.
ODGOVORI
3 0
Prokleta Zima
05. 09. 2025 10.02
-7
Na Ukrajini stoji ali pade Zahod.
ODGOVORI
1 8
borjac
05. 09. 2025 10.12
Ukrajinski milijonarji ne bodo padli , oni so na dopustu na Jadranu v svojih vilah, na Malorci , Toscani ......
ODGOVORI
0 0
enaleteca
05. 09. 2025 10.02
+4
Sem proti temu varnostnemu jamstvu. Ne vem, zakaj je ta Ukrajina s tem nadležnim Zelenskim tako pomembna. Saj je sama povzročila s temi sovražnimi dejanji do Rusov. Kar si je skuhala, naj sama poje. Sicer pa tudi Rusija ne dela prav, ne vem, zakaj mora biti njej vse dovoljeno, drugim pa ne. Severnokorejci, Čečeni ... Samo še Kitajci manjkajo ...
ODGOVORI
7 3
NeXadileC
05. 09. 2025 10.02
+6
"... tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "To ni varnostno jamstvo, ki bi ustrezalo naši državi," je dodal in evropske države še obtožil, da dejansko ovirajo rešitev konflikta v Ukrajini."
ODGOVORI
7 1
Dragica Cegler
05. 09. 2025 10.02
+1
A se he Golob strinjal s tem,ker glavni sef Nata je rekel,da ima soglasje vseh držav.Ce bi to storil Janša bi že obesili lutko Janše.Ko bo prvi prišel domov v vrečki,pa upam,da bo Golob pid ključem.A ne levaki hinavski.,pokvarjeni.
ODGOVORI
3 2
jedupančpil
05. 09. 2025 09.58
+2
dan za dnem
ODGOVORI
2 0
Zmaga Ukrajini
05. 09. 2025 09.58
-10
Naj to naredi, samo potem naj ne cvili in ne cmizdri, ko mu bo NATO skočil za vrat. Poln kufer imam že teh mosskovitskih nacijev, ki pobijajo civile, zdaj bi radi pa še blebetalioin odločali o tem čigavo vojsko lahko Ukrajina povabi v svojo državo.
ODGOVORI
3 13
E.Nigma
05. 09. 2025 10.01
+7
Torej se lahko uporabi tudi prepovedane bojne strupe praviš. Ali kdo bi mi govoril z čem se branim?
ODGOVORI
7 0
Zuzaa11
05. 09. 2025 10.03
+4
Toliko pobijajo civiliste, da je v 3 letih zelo krvolocne vojne, mrtvih samo 16k civilistov. Toliko jih je zahod pobil v prvih dneh vojne, ko je sel na Bagdad. Opranoglavec
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198