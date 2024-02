Rusija zavrnila kandidaturo Putinovega močnega nasprotnika Nadeždina

Nadeždin je edini kandidat, ki odkrito nasprotuje vojni v Ukrajini. Protivojna drža mu je prinesla nepričakovano močno podporo, mnogi Rusi po vsej državi pa so stali v dolgih vrstah, da bi podprli njegovo kandidaturo.

"Centralna volilna komisija je zavrnila mojo kandidaturo za predsednika Rusije. Ne strinjam se z odločitvijo komisije. Sodelovanje na predsedniških volitvah je najpomembnejša politična odločitev v mojem življenju. Od svojih namer se ne bom umaknil," je dejal in napovedal, da se bo na odločitev komisije pritožil.

Komisija je na današnjem zaslišanju Nadeždina pojasnila, da je odkrila nepravilnosti pri več kot 9000 od 105.000 podpisov državljanov, ki so podprli njegovo kandidaturo. To pa presega dovoljen petodstotni prag napak pri podpisih.

Ekipa Nadeždin je pred odločitvijo komisije izjavila, da so bile domnevne nepravilnosti predvsem "manjše tiskarske napake, do katerih je prišlo, ko so v računalnike vnesli ročno napisane vloge". Na zaslišanju pred komisijo pa je Nadeždin dejal, da bo zanj glasovalo več deset milijonov ljudi. "Sem na drugem mestu, za Putinom," je dodal.

Do 31. januarja, ko se je iztekel rok za prijavo, so ob Nadeždinu in predsedniku Vladimirju Putinu kandidaturo pravočasno vložili še trije kandidati, ki pripadajo pretežno prokremeljskim strankam. Zmaga na predsedniških volitvah marca se tako znova obeta Putinu.