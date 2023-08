Rusija že sedem let gradi luksuzno križarko, znova se je zalomilo

Od leta 2016 v Rusiji gradijo prvo moderno in luksuzno križarko. A projekt bi moral biti končan v dveh letih. Sedaj pa so, sedem let od začetka projekta, sporočili, da bo končno zgrajena luksuzna križarka pred prvim plutjem potrebovala še nekaj popravil.

Križarka, ki bo po morju drsela pod imenom Peter Veliki, ima štiri palube, dolga pa je 141 metrov. Ruski mediji jo opisujejo kot plavajoči hotel s 155 kabinami, restavracijami, centri za sproščanje, fitnes centri in bazenom. "Take ladje v Rusiji niso zgradili že 60 let," je povedal guverner regije Astrahan Igor Babuškin.

Kot že omenjeno, so prvi načrti pred gradnjo predvideli, da bo križarka zgrajena do najkasneje aprila leta 2019, a se je nato zalomilo. Najprej so se pojavili tehnični problemi, nekajkrat so morali spremeniti tudi dizajn ladje. Leta 2020 se je pojavil covid-19, ki je dodatno upočasnil gradnjo.