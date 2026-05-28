'Rusija želi Evropo zvleči v past'

"Rusija želi, da razpravljamo o tem, kdo je primeren sogovornik, medtem ko sama že izbira, kdo ji ustreza in kdo ne," je opozorila Kallasova.
Moskva je v zadnjih tednih kot možnega posrednika omenjala nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki velja za dolgoletnega zaveznika Kremlja. V evropskih političnih krogih so se med možnimi imeni pojavljali tudi finski predsednik Alexander Stubb, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi in nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel.
Kallasova je poudarila, da so pri pogajanjih pomembnejši strategija, vsebina in usklajenost kot pa posamezna imena. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je dodal, da "Evropa sama odloča, kdo jo bo zastopal, ne Vladimir Putin".
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem vse glasneje poziva k močnejši evropski vlogi v morebitnih pogajanjih, še posebej v času, ko se Združene države vse bolj osredotočajo na razmere na Bližnjem vzhodu.
Toda v Bruslju kljub temu ostaja precej zadržanosti glede prevzema vloge glavnega posrednika. Diplomati opozarjajo, da Evropska unija zaradi obsežne politične, finančne in vojaške podpore Ukrajini težko nastopa kot povsem nevtralen mediator med stranema.
Mnogi pa se tudi sprašujejo, kaj bi sploh bilo bistvo takšnih pogovorov. Emlar Brok, nemški politik, ki je kar 40 let soustvarjal evrosko politiko, je pred dnevi za 24ur.com ocenil, da ni verjetno, da bi takšni pogovori veliko premaknili: "Kaj pravzaprav lahko kdo reče Putinu? Če pogledam na primer nemškega veleposlanika v Moskvi, grofa Lambsdorffa, ki zdaj odhaja iz Rusije gre za zelo izkušenega politika iz pomembne politične družine. Saj zna prenašati sporočila in to tudi počne. Toda problem je, da imamo opravka s človekom, ki ne želi kompromisa. Putin je kot Hitler. Takšni ljudje so opustili politiko. Zažgali so mostove seboj. Če bi Putin danes skušal doseči pošten kompromis, bi bil v Rusiji politično mrtev. To je problem diktatorjev in morilcev v nekem trenutku izgubijo možnost stopiti nazaj."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.