'Rusija želi Evropo zvleči v past'

"Rusija želi, da razpravljamo o tem, kdo je primeren sogovornik, medtem ko sama že izbira, kdo ji ustreza in kdo ne," je opozorila Kallasova.

Moskva je v zadnjih tednih kot možnega posrednika omenjala nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki velja za dolgoletnega zaveznika Kremlja. V evropskih političnih krogih so se med možnimi imeni pojavljali tudi finski predsednik Alexander Stubb, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi in nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel.

Kallasova je poudarila, da so pri pogajanjih pomembnejši strategija, vsebina in usklajenost kot pa posamezna imena. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je dodal, da "Evropa sama odloča, kdo jo bo zastopal, ne Vladimir Putin".