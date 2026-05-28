Tujina

'Rusija želi Evropo zvleči v past'

Bruselj, 28. 05. 2026 14.24 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
N.Š.
Kaja Kallas

V EU odmeva opozorilo, da skuša Rusija Evropo preusmeriti v napačno razpravo o tem, kdo bi moral zastopati Bruselj v morebitnih mirovnih pogajanjih za Ukrajino. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ob srečanju zunanjih ministrov EU na Cipru dejala, da gre za "rusko past", v katero Evropa ne bi smela stopiti.

"Rusija želi, da razpravljamo o tem, kdo je primeren sogovornik, medtem ko sama že izbira, kdo ji ustreza in kdo ne," je opozorila Kallasova.

Moskva je v zadnjih tednih kot možnega posrednika omenjala nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, ki velja za dolgoletnega zaveznika Kremlja. V evropskih političnih krogih so se med možnimi imeni pojavljali tudi finski predsednik Alexander Stubb, nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi in nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel.

Kallasova je poudarila, da so pri pogajanjih pomembnejši strategija, vsebina in usklajenost kot pa posamezna imena. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je dodal, da "Evropa sama odloča, kdo jo bo zastopal, ne Vladimir Putin".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem vse glasneje poziva k močnejši evropski vlogi v morebitnih pogajanjih, še posebej v času, ko se Združene države vse bolj osredotočajo na razmere na Bližnjem vzhodu.

Toda v Bruslju kljub temu ostaja precej zadržanosti glede prevzema vloge glavnega posrednika. Diplomati opozarjajo, da Evropska unija zaradi obsežne politične, finančne in vojaške podpore Ukrajini težko nastopa kot povsem nevtralen mediator med stranema.

Mnogi pa se tudi sprašujejo, kaj bi sploh bilo bistvo takšnih pogovorov. Emlar Brok, nemški politik, ki je kar 40 let soustvarjal evrosko politiko, je pred dnevi za 24ur.com ocenil, da ni verjetno, da bi takšni pogovori veliko premaknili: "Kaj pravzaprav lahko kdo reče Putinu? Če pogledam na primer nemškega veleposlanika v Moskvi, grofa Lambsdorffa, ki zdaj odhaja iz Rusije gre za zelo izkušenega politika iz pomembne politične družine. Saj zna prenašati sporočila in to tudi počne. Toda problem je, da imamo opravka s človekom, ki ne želi kompromisa. Putin je kot Hitler. Takšni ljudje so opustili politiko. Zažgali so mostove seboj. Če bi Putin danes skušal doseči pošten kompromis, bi bil v Rusiji politično mrtev. To je problem diktatorjev in morilcev v nekem trenutku izgubijo možnost stopiti nazaj."

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mataX
28. 05. 2026 16.03
Kallas je NORA!!!
NeXadileC
28. 05. 2026 16.00
Pa Bruselj je bolj neiskren do lastnih prebivalcev, kakor do Rusije ali drugih. Kaji pa preprostro gotovo ne gre nič verjeti. Ona se najbrž živa žre, ker vojne z Rusijo, odkrite, ni.
alicante1234
28. 05. 2026 15.59
O kakšnih mirovnih pogajanjih govorijo ? Vojna operacija se bo končala na bojišču. EU se lahko z Rusijo pogajajo le o ceni energentov, katere bomo plačevali jeseni, ko bodo pipce prazne.
Petur
28. 05. 2026 15.58
spravili so eu v prezgodnji razpad ,pa hočejo sedaj preusmeriti krivdo na ..tudi ..Rusijo..odnose z Rusijo, s tem vse eu gospodarstvo so zaigra.li izključno v bruslju..verjetno po svežem scenariju Amerike in Izraela...videl da je Uršula in tudi zelenski Žid,oba na položaju po sumljivi poti...tudi janez spada med modele povezane z židarijo...
StricKozamurnik
28. 05. 2026 15.57
Ne vem kaj se sploh ustijo in silijo, saj nič ne kaže, da se Rusija sploh namerava pogovarjati, kaj šele pogajati z EU. Dogovorili se bodo veliki fantje, med katere pa evropski kokošnjak niti pomotoma ne sodi.
Mens sana
28. 05. 2026 15.50
...........Kallasova že halucinira, bele miši plešejo okrog nje in v alkoholni omami s teto Ursulo pripravlja 21. paket sankcij proti EU................
Zmaga Ukrajini
28. 05. 2026 15.37
Lepo je vedeti, da se odločevalski Evropejci zavedajo s kakšnim mafijcem imajo opravka. Najbolj pa mi je všeč Tajanijeva izjava: "Evropa sama odloča, kdo jo bo zastopal, ne putler". To je vse, kar je treba vedeti. Ker putler je mafijec in kot tak se je vso svojo "politično kariero" trudil narediti vse, da bi uničil EU, NATO, transatlantske odnose, itd. Zato ima Brok še kako prav, ko pravi: "putler je kot Hitler. Takšni ljudje so opustili politiko. Zažgali so mostove seboj...". In tako mora Evropa z njimi tudi ravnati - kot z navadnimi mafijskimi teroristi, ne pa kot s politiki in z diplomatskimi prijemi in zavezami, ki se jih mosskvići nikoli niso držali.
Vakalunga
28. 05. 2026 15.29
V past je Evropejce prisilila Nemčija ki svoje pajdaše iz druge svetovne ni pustila na cedilu, čeprav so jih RUSI dobro potokli ampak očitno premalo, največja RUSKA napaka je, da je to bando pustil, da se spet skupaj korasti v 21. stoletju..
300 let do specialista
28. 05. 2026 15.26
Kallasova prihaja iz poštene družine, imajo skromno pekarno v zalednem mestecu, jaz sem pa bager!
300 let do specialista
28. 05. 2026 15.24
Ne rabi vas/nas Rusija vleči v past, ste se nas že potegnili vanjo. Kar nabijajte sankcije in ustvarjajte si utvare o mirotvorih in svobodnjakih. VEDNO SO VAM DRUGI KRIVI! EU je propadla moralno, ostalo se pa že dogaja samo po sebi. KALLAD ahhh jojjj ko to preberem.
SLOVENSKI CHATGPT
28. 05. 2026 15.23
Ce bi bila pogajalka Kaja, je tretja svetovna zagarantirana.
Wolfman
28. 05. 2026 15.02
Tej ženski so podtaknili slab trip!
Kardinal v Kristusu
28. 05. 2026 14.59
Poslanka Katja Kokot iz Resni.ce bi bila najprimernejša. Ne ve kje je Rusija, kje je Ukraina... Za Iran še slišala ni...
sabro4
28. 05. 2026 14.54
nič bat mi imamo možgansko veleposestnico Kajo Kallas
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
