Rusija želi otežiti dobavo orožja z Zahoda v Ukrajino

"Opažamo, da Ukrajina prejema vedno več zahodnega orožja, ki je vedno boljše kakovosti," je dejal Sergej Lavrov. Iz tega razloga ruski vojaški strokovnjaki po njegovih besedah pozivajo k prekinitvi teh dobavnih poti.

"Razmišljamo o železniških progah, mostovih in predorih. Predvidevam, da bodo sprejete strokovne odločitve o tem, kako te dobave orožja otežiti ali – v idealnem primeru – kako jih popolnoma ustaviti," je še dejal ruski zunanji minister. Do neke mere so po njegovih besedah temu namenjeni tudi ruski napadi na ukrajinsko infrastrukturo.