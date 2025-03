Rusi želijo leteti na Mars z Muskom in Ameriko

Kiril Dimitrijev je dejal, da načrtuje srečanje z Elonom Muskom v kratkem. "Zagotovo bodo kmalu pogovori z Muskom," je dejal med letnim kongresom Ruske zveze industrialcev in podjetnikov, sicer velikega poslovnega lobija v državi, poroča The Moscow Times. "Verjamemo, da je edinstven voditelj, ki je zavezan napredku človeštva kot celote."

Dmitrijev je dejal, da se je o potencialnem ameriško-ruskem sodelovanju pri raziskovanju Marsa pogovarjal z vodjo ruske vesoljske agencije Roskozmos. "Naša vizija sodelovanja z Muskom presega Mars, gre za izkoriščanje močnega strokovnega znanja v Roskozmosu in ruski jedrski agenciji Rosatom, kar bi lahko prispevalo k temu, da bo misija na Mars učinkovitejša in varnejša," je dejal. "Verjamem, da se bo ta dialog nadaljeval."

Musk, ki je hkrati višji svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ni javno komentiral morebitnih pogovorov z ruskimi uradniki.

Prejšnji mesec je Dmitrijev sodeloval v prvih pogovorih na visoki ravni med ruskimi in ameriškimi uradniki po obsežni invaziji na Ukrajino. Od takrat je namignil na obnovljeno ameriško-rusko poslovno sodelovanje, tudi na področju Arktike in energetskih projektov. Predsednik Vladimir Putin je pozneje imenoval Dmitrijeva za svojega posebnega odposlanca za mednarodno gospodarsko in naložbeno sodelovanje, s čimer mu je dal uradno vlogo v ruski pogajalski skupini.

Izjave Dmitrijeva so prišle le nekaj ur pred težko pričakovanim telefonskim pogovorom med Putinom in Trumpom o prekinitvi ognja v Ukrajini, ki so jo predlagale ZDA. "Cenimo njegovo konstruktivno osredotočenost in ga vidimo kot enega največjih voditeljev našega časa," je o Musku dejal Dimitrijev.

Elon Musk, ustanovitelj SpaceX, je že dolgo znan po svojih ambicioznih načrtih za raziskovanje Marsa. Septembra 2024 je napovedal, da namerava SpaceX v dveh letih na Mars izstreliti prvo vesoljsko plovilo Starship brez posadke. Cilj teh misij je preizkusiti zanesljivost pristanka na Marsu, uspešen pristanek pa bi po Muskovem prepričanju odprl pot človeškim poletom v naslednjih štirih letih.

Pred kratkim je Musk načrte podrobneje opredelil in napovedal, da se bo Starship proti Marsu odpravil konec leta 2026, na krovu pa bo tudi Teslin humanoidni robot Optimus.