Rusija zaradi udeležbe na protestih izgnala evropske diplomate

Na začetku tedna je bil nato obsojen na tri leta in pol zaporne kazni zaradi kršenja pogojne kazni. Po aretaciji Navalnega so v več ruskih mestih izbruhnili protestih, na katerih je policija skupno pridržala že okoli 10.000 ljudi. K nadaljnjim protestom je Navalni pozval tudi po torkovi obsodbi.

Enega najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina , Alekseja Navalnega , so konec januarja pridržali ob vrnitvi v Rusijo, kamor se je vrnil iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve z novičokom. V domovino se je vrnil kljub opozorilom ruske vlade, da ga čaka morebitna aretacija.

Ostre reakcije je ta sprožila tudi v tujini. ZDA, Velika Britanija, Nemčija in Francija so pozvale oblasti k njegovi izpustitvi, EU pa naj bi razmišljala o ponovni uvedbi sankcij proti Rusiji.

Le nekaj ur po današnjem srečanju visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella in ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova pa je odjeknila novica, da je Kremelj izgnal tri evropske diplomate.

Rusko zunanje ministrstvo pravi, da so sodelovali na "nelegalni demonstraciji"23. januarja. "Odrejeno jim je bilo, da morajo Rusijo zapustiti v bližnji prihodnosti," so zapisali in dodali, da Moskva pričakuje, da bodo v prihodnje diplomati iz teh treh držav "dosledno spoštovali mednarodno pravo".

Švedsko zunanje ministrstvo je obtožbe označilo za "popolnoma neutemeljene"in zanikalo, da bi njihov diplomat sodeloval pri kakršni koli demonstraciji ali se je udeležil, Borrell pa je izgon "ostro obsodil", je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Nemško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je izgon diplomatov neutemeljen, ter zagrozilo s povračilnimi ukrepi.