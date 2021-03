Bi si ogledali razstavo na dnu morja?

Pustolovski navdušenci lahko v Rusiji doživijo povsem edinstveno izkušnjo, če so le pripravljeni obleči potapljaško obleko in zaplavati v ledeno mrzli vodi, da bi si ogledali umetniško razstavo. Nenavadna razstava se bohoti pod ledom Belega morja v ruski severozahodni regiji Karelija.

Fotograf Viktor Ljaguškin in umetnik Denis Lotarevsta v zamrznjeno morje razstavila svoje fotografije in skulpture. Obiskovalci morajo nositi potapljaško opremo in se pripraviti na temperature blizu ničle. Ljaguškin, znan po fotografijah, objavljenih v reviji National Geographic, je razstavil slike flore in favne iz Belega morja, poroča tiskovna agencija Reuters.

Kot je pojasnil, se bitja in rastline na fotografijah soočajo s tveganjem, da bodo kmalu izumrla zaradi podnebnih sprememb. Fotografije, ki so na ogled obiskovalcem, bi po njegovem mnenju lahko bile njihove zadnje.