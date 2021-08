Plameni goltajo ruske gozdove: uničenih več kot 173.000 kvadratnih kilometrov

Predsednik Vladimir Putin je v torek obljubil več sto milijonov dolarjev pomoči za zaščito gozdov v državi in dejal, da se mora država iz te lekcije česa naučiti. Obseg požarov, ki so letos prizadeli Rusijo, pa je pred dnevi opisal kot "neprimerljiv".

Ruska agencija za gozdove opozarja, da so požari letos v Rusiji uničil več kot 173.000 kvadratnih kilometrov gozdov. Strokovnjaki za obširne požare krivijo podnebne spremembe, malomarnost in pomanjkanje finančnih sredstev za ustrezno upravljanje z gozdovi.

Fotografije in posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo divjanje ognjenih zubljev na obeh straneh zvezne avtoceste med glavnim mestom regije Sverdlovsk, Jekaterinburgom, in mestom Perm ob vznožju Urala.

V regiji Nižni Novgorod vzhodno od Moskve je devet letal na območje, kjer divjajo požari, odvrglo 129 ton vode. Oblasti so na območje napotile 1200 gasilcev. Požari so se medtem na območju tako razširili, da so bili gasilci prisiljeni pobegniti iz ognjenega obroča, je danes sporočilo ministrstvo za izredne razmere.