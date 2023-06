'Rusi niso uničili tankov Leopard, temveč le škropilnik in kombajn'

V primeru omenjene domnevne ruske sestrelitve pa analitiki menijo, da na posnetkih niso Leopardi. Uporabnik Twitterja, ki se posveča vojaški analizi, je opozoril, da silhueta uničenih vozil bolj spominja na kmetijsko mehanizacijo, natančneje na samovozeči škropilnik in kombajn.

Tanki Leopard 2 sicer veljajo za ene najmočnejših in najnaprednejših vojaških vozil, ki jih je v začetku leta Ukrajini dobavilo več držav članic Nata.

Na videoposnetku so tanki parkirani na prostem, kar je nesmiselno, saj so tanki Leopard običajno zakamuflirani in skriti.

Kot še poroča Euronews, je rusko ministrstvo objavilo tudi daljšo različico posnetka, na katerem naj bi ruski vojak rekel, naj "zadevo preizkusimo na tleh", kar bi lahko pomenilo, da je šlo zgolj za vojaški preizkus.