Po 'grožnjah z Zahoda' Rusi ukrepajo: Začenjajo se vaje s taktičnim jedrskim orožjem

Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so bile vaje odrejene po "provokativnih izvajah in grožnjah" zahodnih uradnikov proti Rusiji, ki so po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova dosegla "raven brez primere".

Olje na ogenj so prilile še ZDA, ko so prejšnji mesec sprejele težko pričakovan sveženj pomoči Kijevu, ki bo Ukrajini omogočil dotok nujno potrebne vojaške opreme in streliva, medtem ko poskušajo okrepiti svoje frontne črte pred ponovnim ruskim napadom. Ruske sile so namreč prejšnji mesec dosegle znatne uspehe na vsaj treh lokacijah vzdolž vzhodne ukrajinske fronte.

A stvar se ne konča z Macronom. Britanski zunanji minister David Cameron je prejšnji teden med obiskom v Ukrajini dejal, da bi lahko Ukrajina uporabila britansko orožje za napade na cilje v Rusiji. "Glede tega, kaj bodo storili Ukrajinci, menimo, da je njihova odločitev, kako bodo uporabili to orožje. Branijo svojo državo. Putin jih je nezakonito napadel, zato morajo sprejeti take ukrepe," je dejal Cameron, potem ko je Združeno kraljestvo obljubilo nadaljnjo finančno in vojaško podporo Ukrajini.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji teden ponovno potrdil, da ne izključuje napotitve zahodnih vojakov v Ukrajino, ob tem pa opozoril na tveganja, ki jih Rusija predstavlja za evropsko varnost in druge države ob njenih mejah, piše CNN. "Ničesar ne izključujem, saj se soočamo z nekom, ki tudi ničesar ne izključuje," je dejal francoski predsednik za revijo the Economist. "Imam jasen strateški cilj: Rusija v Ukrajini ne more zmagati. Če Rusija zmaga v Ukrajini, v Evropi ne bo varnosti. Kdo se lahko še pretvarja, da se bo Rusija ustavila?"

Kot piše CNN, Moskva sicer izpostavi jedrsko orožje, ko se invazija v Ukrajini znajde pred ovirami ali ko druge države na novo obljubijo podporo Ukrajini. Konec leta 2022, ko je Ukrajina osvobodila velike dele svojega ozemlja, je Putin priznal, da bo vojna trajala še nekaj časa in opozoril na "naraščajočo" grožnjo jedrske vojne. Nato je februarja lani napovedal, da bo Rusija prekinila sodelovanje v ključnem sporazumu o zmanjšanju jedrskega orožja z ZDA, zadnjem preostalem paktu, ki ureja dva največja jedrska arzenala na svetu. Putin je dejal, da Rusija ne bo prva preizkusila jedrskega orožja, vendar bo to storila v primeru ameriškega poskusa.

In ko je Macron prvič dejal, da ni mogoče izključiti napotitve zahodnih enot v Ukrajino, je Putin že opozoril, da to pomeni "resnično grožnjo z uporabo jedrskega orožja in s tem uničenje civilizacije". Ameriški predsednik Joe Biden in uradniki so sicer dejali, da niso zaskrbljeni glede njegovih izjav, vendar grožnje spremljajo.

Po napovedi Moskve o izvajanju vaj s taktičnim jedrskim orožjem, so sicer ameriški uradniki sporočili, da niso zaznali nobenih sprememb v "strateški drži sil" Rusije, je potrdil tiskovni predstavnik Pentagona generalmajor Patrick Ryder. Je pa dodal, da je napoved Rusije popolnoma neprimerna in "primer neodgovorne retorike, ki smo ji bila priča v preteklosti". Konec leta 2022 so se ZDA začele pripravljati na to, da bi lahko Rusija s taktičnim jedrskim orožjem napadla Ukrajino, kar bi bil sicer prvi jedrski napad, odkar so ZDA pred skoraj 80 leti odvrgle atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki, sta za CNN pojasnila dva visoka predstavnika administracije.

Rusko obrambno ministrstvo je še sporočilo, da se je generalštab vojske začel pripravljati na izvedbo vaj v bližnji prihodnosti z raketnimi formacijami Južnega vojaškega okrožja, ki vključuje letalske in pomorske sile.

Pa ne samo Rusi, svoje so povedali tudi Belorusi. Obrambno ministrstvo je na Telegramu sporočilo, da so izvedli "nenaden pregled" nestrateških nosilcev jedrskega orožja. Po besedah beloruskega obrambnega ministra Viktorja Hrenina je predsednik Aleksander Lukašenko odredil inšpekcijo, da bi "preverili celoten spekter dejavnosti: od načrtovanja, priprave in uporabe sile s taktičnim jedrskim orožjem". Hrenin je potrdil tudi, da sta bila "divizija operativno-taktičnega kompleksa Iskander in eskadrilja letal Su-25 premeščena na položaje za vaje".