Rusiji iz ZDA pošiljali komponente za razvoj jedrskega in hiperzvočnega orožja

ZDA pet Rusov in dva Američana obtožujejo zarote in pranja denarja v imenu ruske vlade. Osumljeni so, da so poskušali od ameriških podjetij pridobiti vojaško tehnologijo za ruski obrambni sektor. Prav tako naj bi načrtovali tihotapljenje ostrostrelskega orožja in s tem kršili sankcije ZDA.

icon-expand Obtoženci naj bi nezakonito kupili in izvažali zelo občutljive in strogo regulirane elektronske komponente. FOTO: Shutterstock Mediji poročajo, da naj bi bil eden od Rusov častnik Zvezne varnostne službe (FSB). Ruska vlada sicer doslej preiskave še ni komentirala. Ameriško pravosodno ministrstvo je medtem razkrilo, da je bila 16 točk dolga obtožnica na zveznem sodišču v Brooklynu v New Yorku odpečatena v torek. Iz dokumenta izhaja, da so obtoženci nezakonito kupili in izvažali zelo občutljive in strogo regulirane elektronske komponente, od katerih se nekatere lahko uporabljajo pri razvoju jedrskega in hiperzvočnega orožja, kvantnega računalništva in drugih vojaških aplikacij. Minister Merrick Garland je dejal, da njegovo ministrstvo in ameriški mednarodni partnerji "ne bodo tolerirali kriminalnih načrtov za krepitev ruske vojske". Zagotovil je tudi, da je dobavna mreža do Rusije prekinjena. Če bodo obtoženci spoznani za krive, jim grozi do 30 let zapora.