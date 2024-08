Rusijo stresel potres z magnitudo 7, izbruhnil tudi vulkan

Vzhodno obalo Rusije je ob 7.10 po lokalnem času stresel potres z magnitudo 7,0, ki je povzročil tudi izbruh vulkana, ki je v zrak več kilometrov visoko bruhnil pepel in curek lave.

Po potresu, ki je imel epicenter na globini 29 kilometrov, so v najbližjem mestu Petropavlovsk-Kamčatski poročali o močnem tresenju. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS po potresu ni bilo poročanja o večji škodi, so pa prebivalci bližnjih mest občutili močnejše tresenje tal in zgradb. Prav tako izbruh vulkana nikogar ne ogroža, je pa bilo zaradi velike količine pepela v zraku za letala izdano opozorilo najvišje stopnje.