Rusijo zapustil aktivist za človekove pravice in odvetnik Navalnega Pavlov

Aktivist in odvetnik Ivan Pavlov, ki se je znašel pod pritiskom ruskih oblasti, je danes sporočil, da je zapustil državo. Pavlov je med drugim zastopal organizacijo zaprtega voditelja ruske opozicije Alekseja Navalnega. "Vse so mi prepovedali," je danes objavil 50-letni Pavlov, ki ne more več opravljati svojega dela kot odvetnik, saj so mu ruske oblasti med drugim prepovedale dostop do svetovnega spleta in drugih komunikacijskih kanalov. Prepovedali so mu tudi pogovore s klienti in odvetniškimi kolegi.

"A prepovedi niso veljale za eno stvar: možnost, da zapustim državo," je še sporočil Pavlov. Dodal je, da so mu sledili tudi na dan odhoda vse do letališča, niso ga pa ovirali, ko se je vkrcal na letalo. "Sedaj sem emigrant," je še dejal Pavlov in razkril, da je trenutno v Gruziji. Delo odvetnika namerava nadaljevati v tujini. Ob tem je izrazil upanje, da se bo nekega dne lahko vrnil v domovino.