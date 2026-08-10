Rušilen potres v Kolumbiji: poškodovane stavbe, ranjenih več ljudi

Žarišče potresa je bilo v San José del Palmarju v departmaju Chocó, ki je od kolumbijske prestolnice Bogota oddaljeno približno 400 kilometrov. Hipocenter potresa je bil na globini 107 kilometrov, piše CNN.

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Potres z magnitudo 7,4 so čutili po vsej državi, v Bogoti so se sprožili alarmi, ljudje pa so iz stavb bežali na ulice.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP

Močan potres v Kolumbiji AP











