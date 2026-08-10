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Rušilen potres v Kolumbiji: poškodovane stavbe, ranjenih več ljudi

Bogota, 10. 08. 2026 15.36 pred 11 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Potres v Kolumbiji (X)

Zahod južnoameriške države Kolumbija je prizadel rušilen potres z magnitudo 7,4. Tresenje, ki so ga čutili po vsej državi, je sprožilo alarme in številne evakuacije. Poškodovanih je več stavb, ranjenih pa več oseb.

Žarišče potresa je bilo v San José del Palmarju v departmaju Chocó, ki je od kolumbijske prestolnice Bogota oddaljeno približno 400 kilometrov. Hipocenter potresa je bil na globini 107 kilometrov, piše CNN.

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Potres z magnitudo 7,4 so čutili po vsej državi, v Bogoti so se sprožili alarmi, ljudje pa so iz stavb bežali na ulice.

Po poročanju agencije Reuters je potres povzročil znatno škodo na stavbah, poročajo tudi o poškodovanih osebah.

"Oceno škode že izvajamo, kmalu bomo izdali prvo uradno poročilo," je na spletu povedala guvernerka Nubia Carolina Cordoba-Curi.

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KOMENTARJI4

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brusilec
10. 08. 2026 16.17
groza.. to bo kr nekaj mrtvih... škode pa milijarde
Odgovori
0 0
Sredinc
10. 08. 2026 16.01
samo sole pa stadioni od don Pabla se baje stojijo
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
10. 08. 2026 15.59
Na steco je St Augustin ostal neposkodovan
Odgovori
+1
2 1
trac
10. 08. 2026 15.55
Globok potres
Odgovori
+1
1 0
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