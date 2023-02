Rusinjo spoznali za krivo: svojo 'dvojnico' skušala ubiti z zastrupljeno torto

Tožilstvo je na sojenju pojasnilo, da se je zdaj 47-letna Rusinja Viktorija Nasirova avgusta 2016 naročila na lepotni tretma pri kozmetičarki Olgi Cvik, ki je imela salon v svojem domu v Queensu. S seboj je prinesla tri kose skutine torte – dva je pojedla sama, tretjega pa je ponudila Cvikovi.

Ta je po zaužitju zastrupljene torte izgubila zavest, prijatelj pa jo je naslednji dan našel na tleh in poklical reševalce. Ko se je vrnila iz bolnišnice, je ugotovila, da so ji ukradli potni list in druge dokumente, pa tudi nakit in okoli 4000 dolarjev gotovine. Preiskovalci so v ostankih skutine torte odkrili močno pomirjevalo Fenazepam.