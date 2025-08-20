Ruska alpinistka z zlomljeno nogo obtičala na 7200 metrih: že sedem dni čaka na pomoč

Pod vrhom Žengiš čokusa, znanega tudi kot Vrh zmage oziroma nekoč Pik Pobedi v Kirgizistanu, je že teden dni ujeta ruska alpinistka Natalija Nagovicina. 47-letnica si je med sestopom zlomila nogo in obtičala na nadmorski višini 7200 metrov. Že dva poskusa reševanja sta bila neuspešna, zmanjkalo ji je hrane, pri sebi ima le še nekaj malega vode.

Žengiš čokusu ali Vrh zmage (tudi Pik Pobedi) je s 7439 metri najvišja gora v gorskem sistemu Tjanšan v Srednji Aziji. Leži na kitajsko-kirgiški meji, v daljnem vzhodnem Kirgizistanu. Nagovicina je že teden dni ujeta na nadmorski višini 7200 metrov.

Nagovicina se je poškodovala 12. avgusta. Njen partner jo je za silo oskrbel in se nato spustil v bazni tabor po pomoč. Naslednji dan sta do nje prispela dva tuja alpinista, ki sta jo skušala spraviti iz stene, a jima po poročanju Telegram kanala Mash ni uspelo. Čeprav sta jo dosegla in jo zavila v spalno vrečo, sta jo bila nato prisiljena pustiti na gori. Mash je objavil tudi posnetek z dronom, ki prikazuje strgan šotor na vrhu. Reševalci so po analizi posnetka ugotovili, da je Nagovicina živa in v šotoru. Tudi obrambno ministrstvo Kirgizistana je potrdilo, da je dron plezalko lociral na višini 7200 metrov. "Živa je, vendar že sedmi dan poškodovana v visokogorskih razmerah. Potekajo priprave na reševalno akcijo za njen prevoz," je za Interfax povedal predstavnik ministrstva Almaz Sarbanov. Dodal je, da sta dva vojaška helikopterja v pripravljenosti, vendar sta jima doslej močan sneg in ničelna vidljivost preprečila vzlet.

Nevarne reševalne misije

Prejšnji poskus reševanja s helikopterjem, 16. avgusta, se je zaradi hude turbulence končal s prisilnim pristankom. Kapitan posadke in reševalna ekipa zasebnega podjetja so bili poškodovani in kasneje evakuirani z drugim helikopterjem, poškodovane so prepeljali v bolnišnico. Kirgiško ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da je naslednji poskus reševanja načrtovan za danes. Sin alpinistke Mihail Nagovicin je za REN TV povedal, da je bilo osvajanje vrhov gora že od nekdaj hobi njegovih staršev. Njegov oče Sergej Nagovicin je leta 2021 na vrhu Han-Tengri, na nadmorski višini 6900 metrov, doživel možgansko kap. Mama, ki je bila z njim, kljub prepričevanju reševalcev ni hotela pustiti moža samega na gori in se spustiti v dolino. Oče je nato umrl, Natalijo pa so rešili. Leto kasneje se je vrnila na isto mesto in v spomin na moža na Han-Tengriju postavila spominsko ploščo. Dmitrij Sinicin je o tem posnel tudi dokumentarni film z naslovom Ostani s Han-Tengrijem.

Gorovje Tjanšan v Kirgizistanu. FOTO: Shutterstock icon-expand