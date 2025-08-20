Svetli način
Tujina

Ruska alpinistka z zlomljeno nogo obtičala na 7200 metrih: že sedem dni čaka na pomoč

Biškek, 20. 08. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
27

Pod vrhom Žengiš čokusa, znanega tudi kot Vrh zmage oziroma nekoč Pik Pobedi v Kirgizistanu, je že teden dni ujeta ruska alpinistka Natalija Nagovicina. 47-letnica si je med sestopom zlomila nogo in obtičala na nadmorski višini 7200 metrov. Že dva poskusa reševanja sta bila neuspešna, zmanjkalo ji je hrane, pri sebi ima le še nekaj malega vode.

47-letna ruska alpinistka Natalija Nagovicina je že teden dni ujeta na vrhu Žengiš čokusa (nekoč znanega tudi kot Pik Pobedi oziroma Vrh zmage) v Kirgizistanu, potem ko si je med sestopom zlomila nogo. Zmanjkalo ji je hrane, ima le še minimalne zaloge vode, reševalna prizadevanja pa ovira slabo vreme, pišejo tuji mediji.

Žengiš čokusu ali Vrh zmage (tudi Pik Pobedi) je s 7439 metri najvišja gora v gorskem sistemu Tjanšan v Srednji Aziji. Leži na kitajsko-kirgiški meji, v daljnem vzhodnem Kirgizistanu. Nagovicina je že teden dni ujeta na nadmorski višini 7200 metrov.

Nagovicina se je poškodovala 12. avgusta. Njen partner jo je za silo oskrbel in se nato spustil v bazni tabor po pomoč. Naslednji dan sta do nje prispela dva tuja alpinista, ki sta jo skušala spraviti iz stene, a jima po poročanju Telegram kanala Mash ni uspelo. Čeprav sta jo dosegla in jo zavila v spalno vrečo, sta jo bila nato prisiljena pustiti na gori.

Mash je objavil tudi posnetek z dronom, ki prikazuje strgan šotor na vrhu. Reševalci so po analizi posnetka ugotovili, da je Nagovicina živa in v šotoru. Tudi obrambno ministrstvo Kirgizistana je potrdilo, da je dron plezalko lociral na višini 7200 metrov. "Živa je, vendar že sedmi dan poškodovana v visokogorskih razmerah. Potekajo priprave na reševalno akcijo za njen prevoz," je za Interfax povedal predstavnik ministrstva Almaz Sarbanov. Dodal je, da sta dva vojaška helikopterja v pripravljenosti, vendar sta jima doslej močan sneg in ničelna vidljivost preprečila vzlet.

Nevarne reševalne misije

Prejšnji poskus reševanja s helikopterjem, 16. avgusta, se je zaradi hude turbulence končal s prisilnim pristankom. Kapitan posadke in reševalna ekipa zasebnega podjetja so bili poškodovani in kasneje evakuirani z drugim helikopterjem, poškodovane so prepeljali v bolnišnico. Kirgiško ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da je naslednji poskus reševanja načrtovan za danes.

Sin alpinistke Mihail Nagovicin je za REN TV povedal, da je bilo osvajanje vrhov gora že od nekdaj hobi njegovih staršev. Njegov oče Sergej Nagovicin je leta 2021 na vrhu Han-Tengri, na nadmorski višini 6900 metrov, doživel možgansko kap. Mama, ki je bila z njim, kljub prepričevanju reševalcev ni hotela pustiti moža samega na gori in se spustiti v dolino. Oče je nato umrl, Natalijo pa so rešili. Leto kasneje se je vrnila na isto mesto in v spomin na moža na Han-Tengriju postavila spominsko ploščo. Dmitrij Sinicin je o tem posnel tudi dokumentarni film z naslovom Ostani s Han-Tengrijem.

Gorovje Tjanšan v Kirgizistanu.
Gorovje Tjanšan v Kirgizistanu. FOTO: Shutterstock

Nesreča Nagovicine je sicer še ena v vrsti tragedij, ki so se v zadnjih dneh zgodile v visokogorju Kirgizistana. Tamkajšnje ministrstvo za obrambo je poročalo o poškodbah med sestopom nemškega in ruskega državljana ter smrti italijanskega plezalca. Poleg tega je 11. avgusta v Biškeku po vzponu na Pik Pobedi umrl kapetan ruske alpinistične ekipe Nikolaj Totmjanin, 16. avgusta pa je na 5800 metrih na Han-Tengriju umrl Rus Aleksej Jermakov.

Kirgizistan alpinistka Natalija Nagovicina reševanje Jengish Chokusu Vrh zmage
Smartone
20. 08. 2025 12.05
-1
ne razumem, kako se lahko ukvarjamo toliko z reševanjem enega človeka, ki se je sam zavestno spravil v nevarno situacijo, drugje na svetu pa vsakodnevno umirajo nedolžni otroci v vojnah, tista življenja se pa ne zdijo vredna čisto nič...
ODGOVORI
0 1
Leonardo R
20. 08. 2025 12.07
Vemo, da ne razumeš.
ODGOVORI
0 0
kryptix
20. 08. 2025 12.05
Ekstremisti smrt iščejo, nas pa sama najde.
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
20. 08. 2025 12.02
"Dodal je, da sta dva vojaška helikopterja v pripravljenosti, vendar sta jima doslej močan sneg in ničelna vidljivost preprečila vzlet." Video drona pa prikazuje sonce in vidljivost več kilometrov. Kdo bi vedel kaj je res.
ODGOVORI
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
20. 08. 2025 11.55
+0
ja najprej nakažeš za rešavnje, potem te pridemo pa rešit..tko bi mogl bit🤣
ODGOVORI
1 1
Odisej25
20. 08. 2025 11.55
+1
Alpinizem je najbolj nevaren šport. V nobenem športu ni toliko mrtvih in pohabljenih. Slovenci smo dobri in priznani alpinisti.
ODGOVORI
2 1
Bruno.
20. 08. 2025 11.44
+3
Bo že kako.
ODGOVORI
3 0
Odisej25
20. 08. 2025 11.46
Ja Rusi so zelo vzdržljivi.
ODGOVORI
0 0
Bruno.
20. 08. 2025 11.52
Tako je saj bo našla rešitev.
ODGOVORI
0 0
ebabeba
20. 08. 2025 11.41
-3
samu norci lezejo v gore in izzivajo nesrečo.treba jim je zaračunati zelo visoke globe,da rezumejo nevarnosti
ODGOVORI
1 4
Odisej25
20. 08. 2025 11.45
+2
Ker smo Slovenci zelo alpinistična nacija, smo torej norci? meni se dozdeva, da ti spadaš v to kategorijo.
ODGOVORI
4 2
anabanana
20. 08. 2025 11.40
+1
Putin nima ćasa da bi jo rešil, mogoće bo trampu šel v akcijo🤫
ODGOVORI
1 0
Odisej25
20. 08. 2025 11.48
+2
Slabo bereš, oziroma dojameš. Večkrat so jo poskušili rešiti, pa ni šlo. Podobno se je dogajalo s našim Humarjem. On je končal tragično. Upajmo, da jo bodo rešili.
ODGOVORI
3 1
Wolfman
20. 08. 2025 11.39
+2
Trdoživa, kar je tipično za Ruse.
ODGOVORI
3 1
Ricola Swiss
20. 08. 2025 11.39
+0
Sprašujem za lewake, ker jim je nerodno je v S. Koreji, Venezueli in Kubi kaj novega?
ODGOVORI
2 2
Odisej25
20. 08. 2025 11.50
-2
Vprašaj desnake, kaj je novega v argentini, Mehiki, Guatemali, Costa Rici, na Haitiju, ali pa na Filipinih, morda ti bodo pojasnili kaj je v Ukrajini, ali pa v Washingtonu, kjer je na ulicah narodna garda.
ODGOVORI
1 3
devote
20. 08. 2025 11.54
+1
levaki danes so lajna, macron ,mertz in ostali zadrogirani evropski voditelji.
ODGOVORI
1 0
daiči
20. 08. 2025 11.30
+0
Ma smolo k ni sla u nase hribe plezat, ker pr ns te resjo v vsakmu slučaju, pa še zaston je.
ODGOVORI
1 1
Odisej25
20. 08. 2025 11.51
-1
Tudi Humarja so reševali, enkrat uspešno.
ODGOVORI
0 1
pingvinislo5
20. 08. 2025 11.29
+3
Žengiš Čokusa?!?! Kje ste to pobrali?! V Kirgiziji uporabljajo rusko cirilico, ki ima uraden način, kako se jo posloveni. Ženiš Čokusu, če že morate prevajati v slovenski zapis. Drugače pa je dovolj, če napišete Vrh zmage, kar je pomen kirgizijskega imena oz enako pomeni tudi rusko poimenovanje Pik Pobedi.
ODGOVORI
3 0
Levi so barabe
20. 08. 2025 11.18
+3
Verjetno tina ne bi zdržala niti en dan. Pa musarka, fajonka, asta z vrečko
ODGOVORI
5 2
royayers
20. 08. 2025 11.29
-1
si predstavljas Godcevo, gora bi se od groze sesula sama vase, ce se ze zaradi njene teze nebi.
ODGOVORI
2 3
ptuj.si
20. 08. 2025 11.40
+5
Godčeva ima manj kg kot Maserati ženskega spola.
ODGOVORI
5 0
jaz112
20. 08. 2025 11.59
Brez skrbi, tudi ti ne bi zdržal niti enega dneva.
ODGOVORI
0 0
