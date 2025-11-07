Domnevna Putinova ljubica se je poročila z ruskim pop zvezdnikom

Na posnetku, ki sta ga oba delila na kanalu Telegram, pred oltarjem v poročni palači stojita kar v vojaških jaknah, obkrožena s prijatelji in telesnimi stražarji. Potem ko dahneta "da" in si nadaneta prstane, je ujet tudi trenutek, ko jima vodja samooklicane Doneške ljudske republike Denis Pušilin čestita za poroko in jima izroči šopek belih vrtnic.

Ekaterina, 41-letna hči ultrakonzervativnega ruskega senatorja, je postala znana kot vodja ruske Lige za varni internet. Gre za organizacijo, ki jo financira oligarh Konstantin Malofejev in je bila ustanovljena za zaščito otrok na spletu, v resnici pa je postala ključna pri usmerjanju ruskega cenzurnega aparata. Svetlolaska tako velja za internetno cenzorko, ki poskuša zatreti vsako kritiko Putina, zlasti ko gre za vojno proti Ukrajini.

Kariera 33-letnega Šamana s pravim imenom Jaroslav Dronov pa se je začela po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, ko je izdal številne domoljubne pesmi, vključno z najbolj znano uspešnico Jaz sem Rus. Večkrat je izrazil podporo ruski invaziji na Ukrajino in redno nastopal na dogodkih, ki jih organizira Kremelj, avgusta pa je celo odpotoval v Severno Korejo, kjer je skupaj z drugimi ruskimi umetniki nastopil na dogodku ob 80. obletnici osvoboditve države izpod japonske oblasti.