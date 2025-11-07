Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Domnevna Putinova ljubica se je poročila z ruskim pop zvezdnikom

Doneck, 07. 11. 2025 10.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

Lani so mediji poročali, da naj bi ruski predsednik Vladimir Putin našel novo ljubezen. Očarala naj bi ga 32-letna "ruska barbika", svetlolasa lepotica in internetna cenzorka Ekaterina 'Katya' Mizulina. A kot kaže, njuna ljubezen ni trajala dolgo, saj se je Mizulina poročila s pop zvezdnikom z umetniškim imenom Šaman. In to kar sredi okupiranega Donecka na vzhodu Ukrajine.

V okupiranem mestu Doneck na vzhodu Ukrajine sta se poročila najbolj glasna podpornika Kremlja – Ekaterina 'Katya' Mizulina, vodja ruske Lige za varni internet, in ruski pop zvezdnik Šaman, poroča časnik Nova Gazeta. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku, ki sta ga oba delila na kanalu Telegram, pred oltarjem v poročni palači stojita kar v vojaških jaknah, obkrožena s prijatelji in telesnimi stražarji. Potem ko dahneta "da" in si nadaneta prstane, je ujet tudi trenutek, ko jima vodja samooklicane Doneške ljudske republike Denis Pušilin čestita za poroko in jima izroči šopek belih vrtnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekaterina, 41-letna hči ultrakonzervativnega ruskega senatorja, je postala znana kot vodja ruske Lige za varni internet. Gre za organizacijo, ki jo financira oligarh Konstantin Malofejev in je bila ustanovljena za zaščito otrok na spletu, v resnici pa je postala ključna pri usmerjanju ruskega cenzurnega aparata. Svetlolaska tako velja za internetno cenzorko, ki poskuša zatreti vsako kritiko Putina, zlasti ko gre za vojno proti Ukrajini.

Kariera 33-letnega Šamana s pravim imenom Jaroslav Dronov pa se je začela po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, ko je izdal številne domoljubne pesmi, vključno z najbolj znano uspešnico Jaz sem Rus. Večkrat je izrazil podporo ruski invaziji na Ukrajino in redno nastopal na dogodkih, ki jih organizira Kremelj, avgusta pa je celo odpotoval v Severno Korejo, kjer je skupaj z drugimi ruskimi umetniki nastopil na dogodku ob 80. obletnici osvoboditve države izpod japonske oblasti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razmerje med Šamanom in Mizulino je postalo predmet ugibanj že v začetku letošnjega leta, ko je ona objavila skupno fotografijo, kmalu pa še posnetek, na katerem pevec na roki pokaže tetovažo z napisom "Katya". Na velikem samostojnem koncertu v Moskvi marca je Šaman potrdil, da sta v zvezi, maja pa je v neki televizijski oddaji napovedal, da bosta naredila korak naprej. "Poroka bo poleti. Ne vem, katerega leta, ampak zagotovo poleti," se je takrat pošalil pevec.

Šaman je bil prej poročen s producentko Eleno Martinovo, medtem ko je za Mizulino to prva poroka.

poroka Ekaterina 'Katya' Mizulina putin ljubica Jaroslav Dronov šaman
Naslednji članek

V vojaški bazi Air Force One po odprtju sumljive pošiljke zbolelo več ljudi

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330