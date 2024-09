Ruska brezpilotna letala naj bi vstopila v zračni prostor dveh Natovih članic

V Latvijo naj bi brezpilotno letalo vdrlo v zračni prostor iz Belorusije in strmoglavilo v bližini Rezekne, mesta s približno 25.000 prebivalci, ki leži približno 55 kilometrov od Rusije in 75 kilometrov od Belorusije.

Ob tem je Bukarešta ostro obsodila "ponovno kršitev", ki so jo povzročili "nezakoniti napadi Moskve".

Romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo je sporočilo, da je Bukarešta napotila bojna letala F-16 za nadzor svojega zračnega prostora in da na morebitnem kraju nesreče blizu meje poteka iskanje ostankov orožja, poroča Al Jazeera. O žrtvah in škodi zaenkrat še ni poročil.

Vdor v latvijski zračni prostor je zelo redek incident, česar pa ne moremo trditi za Romunijo, ki je od februarja 2022, ko je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino, večkrat potrdila najdbo delcev dronov na svojem ozemlju. "Čeprav nimamo informacij, ki bi kazale na nameren napad Rusije na zaveznike, so ta dejanja neodgovorna in potencialno nevarna," je zapisal na družbenem omrežju X Mircea Geoana, odhajajoči namestnik generalnega sekretarja Nata in nekdanji romunski visoki diplomat.

Rusija je večkrat napadla mesta po vsej Ukrajini, pri čemer je pogosto ciljala na pristanišča na Donavi, ki pa so le nekaj 100 metrov oddaljena od Romunije. Odzval se je tudi ukrajinski minister za zunanje zadeve Andii Sibiha in obsodil te kršitve romunskega in latvijskega zračnega prostora ter jih označil za "jasen opomin, da agresivna dejanja Rusije segajo prek meja Ukrajine". Opozoril je tudi, da Ukrajina sedaj nujno potrebuje konkretne ukrepe svojih zaveznikov.

"Pogumna skupna odločitev, da s partnersko zračno obrambo prestrežemo ruske rakete in brezpilotna letala nad Ukrajino. Močnejša in hitrejša vojaška pomoč ukrajinskim bojevnikom. Odprava omejitev pri uporabi orožja v Ukrajini. Ukrepajte zdaj!" je pozval.