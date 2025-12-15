Naslovnica
Ruska centralna banka od Eurocleara zahteva 195 milijard evrov odškodnine

Moskva, 15. 12. 2025 15.11 pred 32 minutami 3 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
Vladimir Putin in Kiril Dmitrijev

Ruska centralna banka v tožbi proti finančni družbi Euroclear s sedežem v Belgiji zahteva okoli 195 milijard evrov odškodnine. Euroclear hrani večino premoženja ruske centralne banke, ki ga je Evropska unija zamrznila v okviru sankcij zoper Rusijo zaradi invazije na Ukrajino, ki se je začela leta 2022.

Tožbo proti finančni družbi Euroclear je ruska centralna banka na moskovsko sodišče vložila minuli petek. Banka je ob tem sporočila, da ji dejanja Eurocleara povzročajo škodo, ker ne more upravljati s sredstvi in vrednostnimi papirji, ki ji pripadajo.

Vodja ruskega sklada za neposredne naložbe Kiril Dmitrijev, sicer bližnji sodelavec predsednika Vladimirja Putina, je danes zatrdil, da bo Rusija zmagala na sodišču in dobila nazaj ruske rezerve ter da bodo Evropska unija, evro in Euroclear utrpeli posledice.

Dmitrijev je evropske birokrate obtožil napak in pripomnil, da so v paniki. "Veste, da je uporaba ruskih rezerv brez soglasja Centralne banke Ruske federacije nezakonita, spodkopava sistem rezerv, ki so ga razvile ZDA, in povišuje stroške za vse," je dodal.

EU je zamrznila ruska sredstva ob začetku invazije na Ukrajino.
EU je zamrznila ruska sredstva ob začetku invazije na Ukrajino.
FOTO: Profimedia

Tožba je povezana tudi z mehanizmi za uporabo ruskega premoženja, o katerih sedaj uradno razmišlja Evropska komisija, je dpa povzel navedbe na spletni strani ruske centralne banke.

Predstavniki držav članic EU so se v petek strinjali, da rusko državno premoženje v EU zamrznejo za nedoločen čas. Ta odločitev predstavlja enega ključnih elementov predloga EU za uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini.

Zunanji ministri članic EU medtem ravno danes v Bruslju razpravljajo o možnostih za financiranje podpore Ukrajini, pri čemer med članicami narašča občutek, da še ni jasnih analiz in ocen, kaj bi pomenila uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini za prihodnji dve leti.

Rusija je sicer že opozorila unijo, da bi bila uporaba zaseženih ruskih rezerv kraja, ki bi spodkopala zaupanje v centralne banke in v evro. Prav tako je zagrozila s hudimi povračilnimi ukrepi. Med drugim je napovedala zaseg premoženja evropskih zasebnih investitorjev v Rusiji, je poročala agencija Reuters.

Kako bo na to reagirala EU, ki se še ni odločila, kaj z ruskimi sredstvi? Po besedah slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon sicer med članicami narašča občutek, da še ni jasnih analiz in ocen, kaj bi pomenila uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za prihodnji dve leti. V skladu s predlogom Evropske komisije bi za to posojilo jamčile članice.

O tem je danes Fajon ob robu ministrskega zasedanja govorila tudi z belgijskim kolegom Maximom Prevotom, čigar država hrani veliko večino zamrznjenega ruskega premoženja in nasprotuje njegovi uporabi za podporo Ukrajini. Kot je povedala ministrica, Prevot pričakuje, da bo na koncu rešitev šla v smeri prehodnih posojil, za katera bi jamčila EU.

"Če bi šli v neka prehodna posojila, se mi zdi, da bi bilo morda - moje osebno stališče - z vidika Slovenije to lažje sprejemljivo," je dejala Fajon.

RUSKA CENTRALNA BANKA EUROCLEAR ODŠKODNINA ZAMRZNJENA SREDSTVA

Štiri obtožnice zaradi rušenja generalštaba, Vučić napoveduje pomilostitve

Louvre zaradi stavke zaposlenih zaprl svoja vrata

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tvojamat420
15. 12. 2025 15.57
Hahaha evo ze nakazujemo. Bodo oni kaj placali za zadnja 3 leta? Rusofilcki, kaj pa reparqcije pa to?
Odgovori
0 0
Heprk
15. 12. 2025 15.55
pravilno, upam da z 9brestmi fobijo
Odgovori
+2
2 0
myomy
15. 12. 2025 15.51
Nemčija, Francija in V. Britanija so prav tako z NEZAKONITO vojno odvzele suvereni Srbiji lep del ozemlja. In sedaj ti isti kriminalci pametujejo drugim.
Odgovori
+1
3 2
myomy
15. 12. 2025 15.48
Zakaj EU postavlja na kocko svoj obstoj zaradi Ukrajine, ki ni ne članica EU, ne članica NATO zveze?
Odgovori
+5
7 2
genius2013
15. 12. 2025 15.47
Kaj niso sodbe Ruskih komunističnih sodišč le papir za brisanje po jutranji potrebi? Kako naj ima teroristična država kredibilnost pri čemerkoli?
Odgovori
+0
3 3
genius2013
15. 12. 2025 15.48
Se še spomnite kozlovske sodbe proti Googlu z višino odškodnine, ki niti ne obstaja v eni valuti..
Odgovori
+1
2 1
StricKozamurnik
15. 12. 2025 15.46
Odlično! Ko bom naslednjič oropal banko bom, če me slučajno ujamejo "začasni uporabnik tujega premoženja", ne pa navaden lopov.
Odgovori
+2
3 1
Anonymus3579
15. 12. 2025 15.42
Rusi bodo kaznovali EU če ne dobijo denarja, 291 milijard EU denarja je v Rusiji.
Odgovori
+7
7 0
puspan
15. 12. 2025 15.57
Ti bo pa strašna kazen, saj bodo blokirali izvoz feferonov v EU.
Odgovori
0 0
biggie33
15. 12. 2025 15.39
Glasovanje, ki bo v EU 18. 12. predstavlja resno sistemsko tveganje. Ne zato, ker bi EU “kaznovala Rusijo”, temveč ker ustvarja nevaren precedens poseganja v sredstva tuje centralne banke. S tem EU odpira vprašanje, ali je premoženje v evrskem območju še resnično pravno nedotakljivo. Veliki vlagatelji ne bodo reagirali z javno paniko, temveč s tiho, postopno selitvijo kapitala v druge valute in jurisdikcije. Evro morda ne bo padel čez noč, a lahko začne izgubljati tisto, kar valuta najtežje povrne: zaupanje.
Odgovori
+9
9 0
Wolfman
15. 12. 2025 15.33
Toliko moramo mi vsi Evropejci izplačati ZDA za staro prašno skladiščeno orožje, ki bo preko NATA odpotovalo v Ukrajino?
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
