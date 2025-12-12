Svetli način
Ruska centralna banka v tožbo zaradi zamrznjenega premoženja

12. 12. 2025

STA
Ruska centralna banka je naznanila tožbo proti finančni družbi Euroclear s sedežem v Belgiji, ki hrani večino ruskih sredstev, zamrznjenih v okviru evropskih sankcij. Ni jasno, ali je tožbo na arbitražno sodišče v Moskvi že vložila, prav tako ni razkrila narave škode, za katero trdi, da ji jo je družba povzročila.

"Dejanja depozitarja Euroclear so povzročila škodo Banki Rusije, ker ni mogla upravljati sredstev in vrednostnih papirjev, ki ji pripadajo," je sporočila banka. Kakšne so njene pravne zahteve, ni znano.

Nemška tiskovna agencija dpa navaja, da strokovnjaki to potezo vidijo kot prvi korak Moskve na poti k sprejetju ukrepov proti evropskemu kapitalu v Rusiji, kot odgovor na zamrznitev okoli 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke v okviru evropskih sankcij, sprejetih zaradi agresije na Ukrajino.

Pri Euroclearu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tožbe niso želeli komentirati. Tiskovni predstavnik družbe je sporočil le, da se ta trenutno v Rusiji sooča z več kot sto pravnimi zahtevki.

Ruski denar
Ruski denar FOTO: Shutterstock

Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis pa je danes po zasedanju finančnih ministrov članic EU v Bruslju, na katerem so razpravljali tudi o uporabi zamrznjenega premoženja ruske centralne banke za financiranje posojila Ukrajini, dejal, da so s strani Rusije vložene tožbe pričakovane.

Finančne institucije v uniji, ki hranijo rusko državno premoženje, so po njegovih besedah že zaščitene pred sodnimi postopki, pretekli teden predstavljeni predlog pravne podlage za uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Kijevu pa vključuje še dodatne varovalke.

Pogovori med državami članicami o predlogu za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini se medtem nadaljujejo, cilj pa je, da bi dogovor dosegli do konca prihodnjega tedna, ko se bodo v Bruslju sestali voditelji držav članic. Še danes naj bi sicer članice potrdile enega od ključnih elementov tega predloga, ki predvideva zamrznitev ruskega premoženja v uniji za nedoločen čas.

rusko premoženje tožba rusija vojna v ukrajini Euroclear
