Ruska centralna banka v tožbo zaradi zamrznjenega premoženja

"Dejanja depozitarja Euroclear so povzročila škodo Banki Rusije, ker ni mogla upravljati sredstev in vrednostnih papirjev, ki ji pripadajo," je sporočila banka. Kakšne so njene pravne zahteve, ni znano.

Nemška tiskovna agencija dpa navaja, da strokovnjaki to potezo vidijo kot prvi korak Moskve na poti k sprejetju ukrepov proti evropskemu kapitalu v Rusiji, kot odgovor na zamrznitev okoli 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke v okviru evropskih sankcij, sprejetih zaradi agresije na Ukrajino.

Pri Euroclearu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tožbe niso želeli komentirati. Tiskovni predstavnik družbe je sporočil le, da se ta trenutno v Rusiji sooča z več kot sto pravnimi zahtevki.