Ruska duma podprla prepoved spremembe spola

Ruski poslanci so med prvo obravnavo podprli predlog zakona, ki prepoveduje "medicinske posege za spremembo spola osebe" in "registracijo spremembe spola brez operacije". To vključuje "oblikovanje primarnih in/ali sekundarnih spolnih značilnosti osebe", piše na spletni strani dume.

Ob tem bo vlada v Moskvi določila seznam dovoljenih posegov, "povezanih z zdravljenjem prirojenih fizioloških anomalij pri otrocih". Poslanec vladajoče stranke Združena Rusija Pjotr Tolstoj, ki podpira predsednika Vladimirja Putina, je ob tem dejal, da gre pri predlogu zakona za "postavitev ovire pred prodiranjem zahodne protidružinske ideologije".

Rusija je sicer že leta neprijazno okolje za vse, ki imajo drugačna stališča od razlage "družinskih vrednot", ki jo spodbujata Kremelj in ruska pravoslavna cerkev. Pritisk na aktiviste skupnosti LGBTQ se je v državi v zadnjih letih stopnjeval, od začetka ruske agresije na Ukrajino pa se je še dodatno povečal.