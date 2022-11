Ruska duma poglablja zatiranje skupnosti LGBTQ z novim zakonom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Bik in lev sedita za šankom in pijeta. Levu zazvoni mobitel. Javi se in rece Ja draga seveda, takoj pridem. Hitro spije do konca in vstane. Bik pravi : In ti si mi lev. Če bi mene klicala moja, bi jo nekam poslal in dalje pil. Lev nazaj odvrne: Ja, ampak med nama je bistvena razlika. Moja žena je levinja, tvoja pa krava.