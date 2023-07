Ruska duma sprejela zakon, ki prepoveduje spremembo spola

Opozoril je na po njegovih besedah naraščajoč trend spreminjanja spola v ZDA in poudaril, da to vodi v "degeneracijo države", kar pa je za njega nesprejemljivo.

"Duma je prepovedala spremembo spola v Rusiji," je sporočil spodnji dom parlamenta in dodal, da so vse stranke soglasno podprle uvedbo nove zakonodaje. "Odločitev dume bo zaščitila naše državljane in otroke," pa je na družbenih omrežjih zapisal predsednik dume Vjačeslav Volodin .

Novi zakon prepoveduje medicinske posege za spremembo spola, razen pri otrocih s prirojenimi napakami, in spreminjanje spola v dokumentih, ki jih izdaja vlada. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze.

V Rusiji se je pritisk na aktiviste skupnosti LGBTQ od začetka ruske agresije na Ukrajino še dodatno povečal. V Rusiji se namreč konflikt v Ukrajini prikazuje tudi kot eksistencialni boj proti "dekadentnemu" Zahodu.

Decembra 2022 je Rusija razširila obstoječi zakon o "homoseksualni propagandi", da bi izvajala nadzor nad javnimi razpravami in pripovedmi o istospolnih odnosih in identitetah. Sveženj sprememb, ki ga je podpisal Putin, vključuje strožje kazni za vse, ki promovirajo "netradicionalne spolne odnose in preference" ter spremembo spola.