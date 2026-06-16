Ruska fregata v Rokavskem prelivu proti jahti z opozorilnimi streli

Incident z rusko vojno ladjo Admiral Grigorovič naj bi se zgodil okoli 11.40 med otokom Wight in Normandijo zunaj teritorialnih voda Združenega kraljestva. Poročil o škodi in poškodovanih na jahti ni, poroča BBC.

Jahta, ki je registrirana v Združenem kraljestvu, je sicer sama obvestila britanske oblasti, da je ruska ladja opozorilne strele izstrelila z razdalje 457 metrov, kar je po pomorskih standardih majhna razdalja. Jahta je po incidentu nadaljevala s plovbo.

Obrambni viri, ki jih navaja Guardian, so povedali, da so opozorilni streli odjeknili po tem, ko se je jahta kljub opozorilu približevala ruski ladji.