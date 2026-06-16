Ruska fregata v Rokavskem prelivu proti jahti z opozorilnimi streli

Incident z rusko vojno ladjo Admiral Grigorovič naj bi se zgodil okoli 11.40 med otokom Wight in Normandijo zunaj teritorialnih voda Združenega kraljestva. Poročil o škodi in poškodovanih na jahti ni, poroča BBC.
Jahta, ki je registrirana v Združenem kraljestvu, je sicer sama obvestila britanske oblasti, da je ruska ladja opozorilne strele izstrelila z razdalje 457 metrov, kar je po pomorskih standardih majhna razdalja. Jahta je po incidentu nadaljevala s plovbo.
Obrambni viri, ki jih navaja Guardian, so povedali, da so opozorilni streli odjeknili po tem, ko se je jahta kljub opozorilu približevala ruski ladji.
V nedeljo je sicer britanska mornarica prestregla ruski tanker z nafto. Šlo je za sploh prvo takšno operacijo britanske vojske, a uradniki današnjega in nedeljskega dogodka ne povezujejo.
Ruske vojne ladje sicer redno plujejo skozi Rokavski preliv, ob tem pa jih rutinsko nadzorujejo plovila kraljeve mornarice, navaja BBC.
Ladja Admiral Grigorovič je v Rokavskem prelivu že dlje časa in naj bi spremljala tudi druge ruske ladje na tej poti. Pretekli konec tedna pa sta ladjo med rutinsko operacijo spremljali dve britanski vojaški ladji, potem ko so rusko ladjo opazili ob obali Bresta v Franciji.
Ruska fregata Admiral Grigorovič je dolga 125 metrov, na njej je do 220 članov posadke. Več ciljev lahko napade na razdalji 20 kilometrov.